Ошибки, баги, вопросы - страница 1288

s2101:
В сервисдеске ответили что исправили. Дождемся следующего билда и посмотрим.
 
C-4:
Оформите в виде теста и пришлите его в сервисдеск. В этом случае обязательно разбирутся.
 
Добрый день,

Приложите пожалуйста список всех используемых индикаторов, проверим, сравним результаты.

 

Значок сообщений стал закрашенным, хотя все личные сообщения прочитаны:

Закрашенный значок сообщений 

Мне кажется это апгрейд сайта... не очень удачный...
 

и индикатор новых сообщений в ленте встал слева от индикатора сообщений

вроде наоборот было

 

Собираю эксперта 

'_trader.mq5'   _trader.mq5     1       1
'MemMapLib.mqh' MemMapLib.mqh   1       1
'Trade.mqh'     Trade.mqh       1       1
'Object.mqh'    Object.mqh      1       1
'StdLibErr.mqh' StdLibErr.mqh   1       1
'SymbolInfo.mqh'        SymbolInfo.mqh  1       1
'OrderInfo.mqh' OrderInfo.mqh   1       1
'HistoryOrderInfo.mqh'  HistoryOrderInfo.mqh    1       1
'PositionInfo.mqh'      PositionInfo.mqh        1       1
'DealInfo.mqh'  DealInfo.mqh    1       1
0 error(s), 0 warning(s)                1       1

собирается вроде без ошибок но в терминал на график не вешается 

2015.03.12 12:16:07.063 _trader invalid EX5 file (8)
 
olyakish:

Собираю эксперта

собирается вроде без ошибок но в терминал на график не вешается

Пожалуйста, пришлите в сервисдеск код эксперта (или пришлите мне в личку, после всех проверок он будет удален). Будем разбираться

Какая у вас ОС? Битность ? UAC включен ? Какой билд терминала ? Спасибо

 
Мы просто сменили иконку сообщений. Чтобы она была более заметной.

При наличии непрочитанных сообщений иконка выглядит так:

