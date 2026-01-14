Ошибки, баги, вопросы - страница 1288
В сервисдеске ответили что исправили. Дождемся следующего билда и посмотрим.
Подобное произошло и в МТ4, - при 8 ТФ по 10 индикаторов время перезагрузки профиля в последней версии увеличилось на порядок по сравнению с предыдущими.
Ниже три ТФ из восьми одновременно работающих, - т.е. всё тоже зависит от количества индикаторов, а не от их "веса". Все индикаторы чуть ли не "сверх" оптимизированы, т.е. "легкие".
Суммарное время загрузки всех 10 индикаторов на одном ТФ примерно 20 мксек (данные из отладки).
Добрый день,
Приложите пожалуйста список всех используемых индикаторов, проверим, сравним результаты.
Значок сообщений стал закрашенным, хотя все личные сообщения прочитаны:
и индикатор новых сообщений в ленте встал слева от индикатора сообщений
вроде наоборот было
Собираю эксперта
собирается вроде без ошибок но в терминал на график не вешается
Пожалуйста, пришлите в сервисдеск код эксперта (или пришлите мне в личку, после всех проверок он будет удален). Будем разбираться
Какая у вас ОС? Битность ? UAC включен ? Какой билд терминала ? Спасибо
Мы просто сменили иконку сообщений. Чтобы она была более заметной.
При наличии непрочитанных сообщений иконка выглядит так: