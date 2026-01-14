Ошибки, баги, вопросы - страница 1282

Люди постящие здесь об ошибках (совершенно бесплатно, безвозмездно - против оплаты постов я всегда открыто высказывался) надеются по крайней мере, что специально обученные люди обратят внимание на проблему. Иногда просто нереально предоставить доказательства ошибки - их никто не ждет и часто просто непонятно где копать.

То есть, по фактическому описанию ваших действий вопросов нет. Все так, как я и описал.

Это означает, что вы не собирались искать проблему, так как она была вам абсолютно ясна и никаких непоняток не было.

 
Я больше не собираюсь искать никакие проблемы в языке MQL. Так как я для того, что бы доступно показать проблему должен написать программу, доходчиво объясняющую, доказывающую, и при этом воспроизводимо отображающую ошибку. У меня есть дела по важнее - переписать участок кода так, что бы обойти проблему.

Вот кстати ещё одна фишка: что бы сменить инструмент на чарте, на котором запущенна программа, нужно проделать ряд действий, о которых в справке ни слова. но и тут имеется засада..

сначала нужно открыть желаемый инструмент в обзоре, потом изменить инструмент чарта (он на самом деле не меняется, просто открывается новый чарт), потом закрыть старый чарт. а вот удалить старый инструмент из обзора не получится. предоставить исходный код? - зачем, ведь такие сложные телодвижения интересуют похоже только меня.

 
Вот кстати ещё одна фишка: что бы сменить инструмент на чарте, на котором запущенна программа, нужно проделать ряд действий, о которых в справке ни слова. но и тут имеется засада..

сначала нужно открыть желаемый инструмент в обзоре, потом изменить инструмент чарта (он на самом деле не меняется, просто открывается новый чарт), потом закрыть старый чарт. а вот удалить старый инструмент из обзора не получится. предоставить исходный код? - зачем, ведь такие сложные телодвижения интересуют похоже только меня.

А так? Или я чего-то не понял?
void OnStart()
{
   string symbol="EURUSD";
   SymbolSelect(symbol,true);
   ChartSetSymbolPeriod(ChartID(),symbol,_Period);
}
 
А так? Или я чего-то не понял?
Так тоже можно, но одно время (3 месяца назад) были сильные глюки со стандартной библиотекой объектов при использовании этой функции.
Кажись пофиксили уже и не наблюдается (тогда вообще через АПИ обходил глюк этот).
 
Спрашиваю просто что бы убедиться:
В МТ4 еще ведь нет возможности конкретно задавать цвет  свечи нужного бара
( 5-й бар ты будешь красный, 6-й   - зеленый .....) ?


Только все вместе для чарта можно изменить в зависимости от того бычий или медвежий ....?
 

Переключение языков в кодобазе.

Я нахожусь в английской части форума, в кодобазе - https://www.mql5.com/en/code/821

Теперь я хочу посмотреть русский вариант данного кода. Раньше возле названия кода была кнопка выбора языка. Теперь её нет.

Google Chrome  Версия 40.0.2214.115 m

Internet Explorer 11.0.9600.17631

Windows 8.1 x64. 

Ошибка компиляции

#define MACRO1 \
class A { \
/*comment*/


#define MACRO2 \
MACRO1 \
};
 
Ошибка компиляции

Скобочку мне переставить? 
 
Скобочку мне переставить? 

А зачем переставлять? С++ компилирует без ошибки - значит ее там и нет.

Если /*comment*/ убрать - тогда и MQL скомпилирует без ошибок

 
