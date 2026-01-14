Ошибки, баги, вопросы - страница 1282
Люди постящие здесь об ошибках (совершенно бесплатно, безвозмездно - против оплаты постов я всегда открыто высказывался) надеются по крайней мере, что специально обученные люди обратят внимание на проблему. Иногда просто нереально предоставить доказательства ошибки - их никто не ждет и часто просто непонятно где копать.
То есть, по фактическому описанию ваших действий вопросов нет. Все так, как я и описал.
Это означает, что вы не собирались искать проблему, так как она была вам абсолютно ясна и никаких непоняток не было.
Я больше не собираюсь искать никакие проблемы в языке MQL. Так как я для того, что бы доступно показать проблему должен написать программу, доходчиво объясняющую, доказывающую, и при этом воспроизводимо отображающую ошибку. У меня есть дела по важнее - переписать участок кода так, что бы обойти проблему.
Вот кстати ещё одна фишка: что бы сменить инструмент на чарте, на котором запущенна программа, нужно проделать ряд действий, о которых в справке ни слова. но и тут имеется засада..
сначала нужно открыть желаемый инструмент в обзоре, потом изменить инструмент чарта (он на самом деле не меняется, просто открывается новый чарт), потом закрыть старый чарт. а вот удалить старый инструмент из обзора не получится. предоставить исходный код? - зачем, ведь такие сложные телодвижения интересуют похоже только меня.
А так? Или я чего-то не понял?
Кажись пофиксили уже и не наблюдается (тогда вообще через АПИ обходил глюк этот).
В МТ4 еще ведь нет возможности конкретно задавать цвет свечи нужного бара
( 5-й бар ты будешь красный, 6-й - зеленый .....) ?
Только все вместе для чарта можно изменить в зависимости от того бычий или медвежий ....?
Переключение языков в кодобазе.
Я нахожусь в английской части форума, в кодобазе - https://www.mql5.com/en/code/821
Теперь я хочу посмотреть русский вариант данного кода. Раньше возле названия кода была кнопка выбора языка. Теперь её нет.
Google Chrome Версия 40.0.2214.115 m
Internet Explorer 11.0.9600.17631
Windows 8.1 x64.
Ошибка компиляции
Скобочку мне переставить?
А зачем переставлять? С++ компилирует без ошибки - значит ее там и нет.
Если /*comment*/ убрать - тогда и MQL скомпилирует без ошибок