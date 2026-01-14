Ошибки, баги, вопросы - страница 1293
В МТ5 с этим всё нормально, но его постигла другая беда, - страшно пожирает память. Если для программиста это приемлемо, то совершенно неприемлемо для трейдера.
Приведите доказательства и точное описание проблемы.
Какая у вас ос, билд, битность ?
На графике ниже процесс загрузки одного терминала MT5, выделено памяти 2006 Мб, из них 270 Мб использует ОС и активные процессы. Разницу "сожрал" МТ5.
Система представляет собой 8 ТФ по 10 "легких" индикаторов на каждом. Всего 80 индикаторов. Память "съедает" не "вес" индикаторов, а их количество. Об этом говорил С-4 на стр.1306 этого форума, - "была выявленная степенная зависимость рода кол-во миллисекунд = 0,000005*n^2 где n - количество ордеров для обработки".
Такая же картина происходит в МТ5 и при расчете индикаторов.
На графике система и все активные процессы. Система генерирует опережающие, однозначно исполняющиеся, сигналы будущих ценовых изменений.
Ниже последовательно загружены пять терминалов МТ4 с 80-тью тех же, что и в МТ5, легких индикаторов каждый. С памятью всё нормально.
Индикаторы системы с MQL5 на MQL4 переведены, когда в МТ5 линии цен аск, бид и последней цены находились где угодно, но только не там, где должны и работать в МТ5 было невозможно.
Иногда "легкие" индикаторы не такие уж и легкие, тут надо смотреть их алгоритм и делать его более щедящим, потому как большинство из них считаются по тикам, а некоторые даже пересчитывают всю историю каждый тик, а по факту все дискретные и достаточно расчета 1 раз в бар.
80 индикаторов). Стоит наверно быть скромнее, раз машина уже не тянет. Разбивать по терминалам.
В МТ5 больше тиков.
Вопрос такой. А где указан лимит кол-ва символов для свойства OBJPROP_TEXT?
Вызов конструктора до инициализации статического членаа если описание class A поместить вначале, то результат будет равен 1. Очевидно, что результат не должен зависеть от порядка объявления классов
Ошибка при выполнении: invalid EX5 file (8)
Уже вторую неделю наблюдаю в выходные подобный баг.
На минутном графике, в пятницу после закрытия рынка еще 1 час рисуются бары нулевой высоты с периодом 2 минуты.
Вроде бы это пришло с последним обновлением.