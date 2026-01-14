Ошибки, баги, вопросы - страница 1281
Все необходимые инструменты для расчета кроса присутствовали в обзоре рынка. специально убедился несколько раз, сначала просто взглядом, но не поверив глазам - проведя пальцем по монитору, а потом для ещё большей уверенности перебрал ВСЕ инструменты скриптом и убедился, что все необходимые инструменты присутствуют.
Но при этом вы в своем вопросе не указали ни символа, ни торгового сервера, ни списка доступных символов.
Так технические темы не обсуждаются.
Так у какого символа вы запрашивали инфу?
У того, что выделен и у которого абсолютно пустые данные (то есть, вообще нет ничего, включая базу для расчета)?
Это примеры на скринах "зависших" инструментов, но ошибки возникают также и по живым, тикающим символам.
Вы не привели доказательства отсутствия данных по живым символам.
Мало того, вы специально пропустили четкие текстовые заявления "вот на этом символе не выдаются такие-то данные", чтобы вас не обвинили в намеренном обмане. Иначе ваш исходный вопрос ставился бы совсем в другом виде детализации.
Мое утверждение: зная, что перед вами абсолютно нерабочие и необслуживаемые экзотические символы без данных, вы опубликовали заявление об якобы ошибке.
Так называемые "необслуживаемые" символы помечены сервером как вполне себе обслуживаемые, тоесть SYMBOL_TRADE_MODE_FULL. И я их привел в пример для кучи.
А ошибка возникала по символу NZDTRY. Стоимость пункта у которого терминал сообщал равным 0.0. Хотя я тут же расчетным путем получал отличное от нуля результат.
Сейчас я проверил ещё раз, по этому символу ошибки уже нет. Однако, я могу со всей ответственностью заявить, что она присутствовала на момент моего первого сообщения об этой ошибке.
...
Вы не впервые обвиняете меня в фальсификации и обмане, против чего я протестую. Так же не в первый раз я предоставлял рабочие коды в пример о нерабочих заявленных возможностей терминала. Вы об этом знаете. Об этом знает и сервисдеск.
С учетом того, что вы постоянно меняете показания, начиная с полного отсутствия деталей, потом переходя к общим словам, потом к картинкам без точных заявлений (чтобы нельзя было привязаться, намекая на пустые символы) и только после явных обвинений в подтасовках вытаскиваете "реальный инструмент (совсем не тот, на что намеки были ранее), на котором нет данных".
И самое главное, оказывается и ошибки то по NZDTRY "уже нет". Так что мое утверждение остается в силе.
Нужно не протестовать, а ответственно подходить к публикации "ошибок". Особенно, когда люди начинают помогать и задавать конкретные вопросы.
Люди постящие здесь об ошибках (совершенно бесплатно, безвозмездно - против оплаты постов я всегда открыто высказывался) надеются по крайней мере, что специально обученные люди обратят внимание на проблему. Иногда просто нереально предоставить доказательства ошибки - их никто не ждет и часто просто непонятно где копать.
Вот и я просто надеялся что обратят внимание на ошибку, вместо требования "а где ваши докозательства?".
И я не на допросе, что бы менять показания. Всю информацию, известную мне на соответствующий момент времени я предоставил. И не искал помощи здесь, а хотел помочь Вам, улучшить Ваш продукт.
Иногда становится понятным желание некоторых людей перенести всё что можно в dll...
Я думаю речь шла про конкретные вещи, вроде: вод код тестового скрипта, вот логи.
Там бы и было видно сервер, символ, время, результат и т.д. Если проблема плавающая она в лоб не решается.