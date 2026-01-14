Ошибки, баги, вопросы - страница 640
Ну я же не фотошопом это делаю, поэтому и написал что жду от разработчиков вопросов, в прошлый раз перегрузил комп и всё, плавающий баг ловить сложно.
баг нынче редкий вид, хватай а то убежит :)
Этот баг уже выкладывал выше в 581 билде, в новом билде в 586 он остался.
ЗЫ объекты пока не удалял, терминал не перегружал, баг присутсвует, господа разработчики задавайте наводящие вопросы может отловим. Жду.
А в настройках чарта галочка "График сверху" включена ?
а тут и думать не надо о причинах. :)
такое происходит когда терминал от интернета отсоединен.
только объясните мне пожалуйста, зачем вам мой эксперт во время запуска на ваших серверах проверять? как то подозрительно такая защита выглядит. чисто пираты. :)
разработчики, прошу не замалчивать данный факт, пока этой темой не начали спекулировать неадекватные юзеры. вы же знаете как некоторые считают что ДЦ их эксперты утягивает.
У вас же имеется явное обращение на ваш сервер во время запуска личных юзеровских скриптов.
Тормоза при запуске с отключенным инетом остались на том же уровне. 5-10 секунд просто ложат МТ и эксперт висит.
Повторю вопрос - что вы пытаетесь утянуть с моего эксперта себе на сервер (имена, явки, пароли)?
Он не куплен в маркете, он просто сделанная пустышка у меня на компе. Чем вызвано данное требование проверки?
А в настройках чарта галочка "График сверху" включена ?
Да, всё верно, бага нет, ситуация управляемая, но я грешным делом почемуто решил что данная галочка относится только к индикаторам.
Вопрос закрыт.
Требований никто не выставлял. Я попросил эксперта - вы его не прислали.
Ну на самом деле попробуйте прочитать ваше сообщение.
Прошло обновление на 586 билд.
Теперь эксперт открывает окно параметров сразу на запуске.Но после нажатия кнопки ОК эксперт не появляется примерно 1-2 секунды.
Информации в нем не так много. Тем более что попытка наброски 2-3 экспертов у нас никаких заметных отклонений не выявила. Широкое поле для поиска причин.
Появилась первая дополнительная информация - отсутствие сетки. Это уже интересно, нужно перепроверить.Действительно в последних билдах были проблемы со скоростью запуска скриптов, которые были замечены сообществом пользователей, но они решаются и будут продолжать решаться. И чем больше четкой и достоверной информации мы получим - тем более быстро мы сможем среагировать.
Появилась первая дополнительная информация - отсутствие сетки. Это уже интересно, нужно перепроверить.И чем больше четкой и достоверной информации мы получим - тем более быстро мы сможем среагировать.
Вот код
Вот причина
Но главное! Вопрос не в четкой информации. А в выявленной причине почему это происходит - когда терминал отключен от интернета.
Я ведь прошу объяснить, зачем созданный локально эксперт проверять через ваш сервер? Понимаю, что это подготовка к работе маркета, но не так же топором и не на каждом эксперте это делать!
При этом начинают в голове появляться шизоидные мысли, можно ли вообще во время своих разработок подключать терминал к интернету.
Что отправляется вам на проверку? Имя эксперта? его какие то данные (дата создания)? Это важные вопросы, чтоб знать как себя вести для сохранения конфиденциальности своих личных разработок.
PS. Пост выше от tol64 показывает аналогичную ситуацию. Проверка валидности эксперта без связи в терминале глючит явно.
Я ведь прошу объяснить, зачем созданный локально эксперт проверять через ваш сервер? Понимаю, что это подготовка к работе маркета, но не так же топором и не на каждом эксперте это делать!
Никакой мистики. Эксперт перед началом работы должен получить текущую рыночную информацию, например, номер счета, доступность торговли и так далее. Именно поэтому он обращается к торговому серверу и на подготовку рыночного окружения дается 5-6 секунд.
Ну а если все же ничего не получили, стартуем с тем что есть, ведь честная попытка была сделана.