Не могу обновить хранилище:

MetaEditir 1085. 

P.S. Уже удалял и заново пароли и явки прописывал в терминале и в редакторе. Терминал нормально авторизируется в MQL5.community.

 
Попробуйте снова, пожалуйста.

Сегодня ночью апгрейдили хранилище и кое-что в конфигах неправильно прописали.

 
Компилятор не обнаруживает ошибку (а она есть - как минимум отсутствует второй #endif), что приводит к невыявлению более существенных ошибок

Спасибо за обращение, проверим
 
Попробуйте снова, пожалуйста.

Сегодня ночью апгрейдили хранилище и кое-что в конфигах неправильно прописали.

Спасибо. Хранилище заработало.
 

Компилятор не обнаруживает ошибки

#property library123456
получается частичный анализ до первого совпадения
 

Иногда для кросов

SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE,tickVolue);

возвращает 0.0

 
а

int GetLastError();
  молчит о причине? 
 
а  молчит о причине? 

не пробовал... как обнаружил ошибку так сразу перешёл на самостоятельный расчет стоимости пункта. но тут же обнаружил ещё несколько ошибок - инструменты то открываются, то нет, тут я ошибку проверял, это "4305 - Ошибка добавления или удаления символа в MarketWatch". и что мне толку зная эту ошибку?

всё ненадёжно как то, шатко.. сегодня работает, а завтра нет. Сегодня, символ в обзоре не добавится, а завтра советник в рынок войдет лотом 10500...

на каждую системную константу и переменную не нагетластероришься ведь...

IndicatorRelease() не работает в тестере (налицо различное поведение штатных функций на чарте и в тестере), а сервисдеск не чешется.

 
При расчете стоимости тиков, не забывайте о необходимости активации в маркет вотче связанных курсов конвертации в валюту баланса.

Если нет цен связанных курсов, то конечно нельзя посчитать стоимость тика в валюте баланса.
 
При расчете стоимости тиков, не забывайте о необходимости активации в маркет вотче связанных курсов конвертации в валюту баланса.

Если нет цен связанных курсов, то конечно нельзя посчитать стоимость тика в валюте баланса.
Все необходимые инструменты для расчета кроса присутствовали в обзоре рынка. специально убедился несколько раз, сначала просто взглядом, но не поверив глазам - проведя пальцем по монитору, а потом для ещё большей уверенности перебрал ВСЕ инструменты скриптом и убедился, что все необходимые инструменты присутствуют.
