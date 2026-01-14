Ошибки, баги, вопросы - страница 1280
Не могу обновить хранилище:
MetaEditir 1085.
P.S. Уже удалял и заново пароли и явки прописывал в терминале и в редакторе. Терминал нормально авторизируется в MQL5.community.
Попробуйте снова, пожалуйста.
Сегодня ночью апгрейдили хранилище и кое-что в конфигах неправильно прописали.
Компилятор не обнаруживает ошибку (а она есть - как минимум отсутствует второй #endif), что приводит к невыявлению более существенных ошибок
Компилятор не обнаруживает ошибки
#property library123456получается частичный анализ до первого совпадения
Иногда для кросов
возвращает 0.0
а молчит о причине?
не пробовал... как обнаружил ошибку так сразу перешёл на самостоятельный расчет стоимости пункта. но тут же обнаружил ещё несколько ошибок - инструменты то открываются, то нет, тут я ошибку проверял, это "4305 - Ошибка добавления или удаления символа в MarketWatch". и что мне толку зная эту ошибку?
всё ненадёжно как то, шатко.. сегодня работает, а завтра нет. Сегодня, символ в обзоре не добавится, а завтра советник в рынок войдет лотом 10500...
на каждую системную константу и переменную не нагетластероришься ведь...
IndicatorRelease() не работает в тестере (налицо различное поведение штатных функций на чарте и в тестере), а сервисдеск не чешется.
При расчете стоимости тиков, не забывайте о необходимости активации в маркет вотче связанных курсов конвертации в валюту баланса.