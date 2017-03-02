Не работает сертификат МТ5
А сам сертификат не забыли положить в папку с терминалом?
Был установлен терминал с дистрибутива брокера Открытие на вирт. машине с виндой.
Затем папка с терминалом была скопирована на убунту. Сам терминал запускается, в папке Терминал/Config/certificates файл pfx лежит
дело кончилось крахом всей концессии. поскольку за 2 года с момент запуска торговли на рос.бирже воз и ныне там, то все юзвери линукса и макОС облизывают кегли на предмет - как бы поторговать на рос.бирже через мт5.
потому спасти гиганта мысли и отца русской демократии может только виртуальная машина с форточками на ней.
дело кончилось крахом всей концессии. поскольку за 2 года с момент запуска торговли на рос.бирже воз и ныне там, то все юзвери линукса и макОС облизывают кегли на предмет - как бы поторговать на рос.бирже через мт5.
потому спасти гиганта мысли и отца русской демократии может только виртуальная машина с форточками на ней.
печально
значит никакой настоящей кроссплатформенности нет
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Не работает сертификат в МТ5.
Как видно по скринам на винде есть кнопка - сертификат. Через линукс такой кнопки нет, соответственно не могу подключиться к биржевому счету. Пробовал wine версии 1.6, 1.8, 2.2
Кто-нибудь победил эту проблему? Может быть установка доп. библиотек в линуксе?