Ошибки, баги, вопросы - страница 1283
Теоретически можно было бы сделать исключение для [,] (по аналогии с ",") но тогда пришлось бы делать исключения для всех [,,] [,,,] ...
Кроме того сама по себе запись [,] является устаревшей и есть ли смысл ее поддерживать?
Как сделать так, чтобы советник заработал? Автоматическая торговля разрешена, входные параметры установлены.
P.S. Сам с советниками пока на "ВЫ".
Спросите у автора советника. В Маркете и Кодобазе у каждого продукта есть раздел "Обсуждение".
Ошибка компиляции
Вот такой вопрос.
Почему приоритет графического объекта на получение события нажатия мышки на графике не работает в MetaTrader4? Код прикладываю... ZOrder задавал...
Что интересно, при наведении курсора на объект CLabel (стрелка), терминал видит его.
Видать, что-то не фурычит в обработчике OnChartEvent() в MQL4.
Как ни кликал по стрелкам, всё одно пишет:
В MQL5 всё работает корректно:
Затем в другом режиме надо все вернуть на круги своя.
Вот как программно убрать INDICATOR_MINIMUM и INDICATOR_MAXIMUM ?
Пробовал и через 0 и EMPTY, EMPTY_VALUE, WRONG_VALUE ................
это вообще возможно сделать?
МТ4, build 765
открываем 2 терминала
на одном из терминалов меняем язык
перезапускаем оба терминала
оба терминала открываются с языком который установили последним на одном из терминалов.
так и должно быть?
Как включить программно минимум-максимум графиков индикаторов есть пару способов
(можно еще с API погемороится, но кому оно надо)
Ауууууууууууу
Как включить программно минимум-максимум графиков индикаторов есть пару способов
(можно еще с API погемороится, но кому оно надо)
А какой смысл отключать? Может лучше сразу просто удалить индикатор из окна? А вообще можно передать в параметры NULL: