Ошибки, баги, вопросы - страница 1283

ruslanchik:

Теоретически можно было бы сделать исключение для [,]  (по аналогии с ",") но тогда пришлось бы делать исключения для всех [,,] [,,,] ...

Кроме того сама по себе запись [,] является устаревшей и есть ли смысл ее поддерживать?

 
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, кто знает. Скачал советник LightMan Free. Установился он у меня в терминал автоматически. При работе сигналы выдает, но торговлю сам не ведет. При этом выдает постоянно ошибки типа:     2015.03.02 14:54:50.196 lightman-free (EURUSD,M5) Error opening SELL position by EURUSD : '(null)'

Как сделать так, чтобы советник заработал? Автоматическая торговля разрешена, входные параметры установлены.

P.S. Сам с советниками пока на "ВЫ". 


 
Спросите у автора советника. В Маркете и Кодобазе у каждого продукта есть раздел "Обсуждение".
 
Спасибо!
 
A100:

Ошибка компиляции

Исправили, спасибо за обращение
 

Вот такой вопрос.

Почему приоритет графического объекта на получение события нажатия мышки на графике не работает в MetaTrader4? Код прикладываю... ZOrder задавал...

Что интересно, при наведении курсора на объект CLabel (стрелка), терминал видит его.


Видать, что-то не фурычит в обработчике OnChartEvent() в MQL4.

Как ни кликал по стрелкам, всё одно пишет:

0       18:17:20.913    TestDialog GBPUSD.e,M15: Щелчок мыши на графическом объекте: 30057ClientBack
0       18:17:28.507    TestDialog GBPUSD.e,M15: Щелчок мыши на графическом объекте: 30057ClientBack
0       18:17:29.851    TestDialog GBPUSD.e,M15: Щелчок мыши на графическом объекте: 30057ClientBack
0       18:17:30.522    TestDialog GBPUSD.e,M15: Щелчок мыши на графическом объекте: 30057ClientBack

В MQL5 всё работает корректно:

QF      0       18:22:24.583    TestDialog (EURUSD,H1)  Щелчок мыши на графическом объекте: 11Arrow_right_label
QM      0       18:22:25.415    TestDialog (EURUSD,H1)  Щелчок мыши на графическом объекте: 14614ClientBack
JL      0       18:22:27.399    TestDialog (EURUSD,H1)  Щелчок мыши на графическом объекте: 14614Caption
CD      0       18:22:28.199    TestDialog (EURUSD,H1)  Щелчок мыши на графическом объекте: 14614ClientBack
EH      0       18:22:29.071    TestDialog (EURUSD,H1)  Щелчок мыши на графическом объекте: 11Arrow_left_label
Файлы:
CTestDialog.mqh  5 kb
TestDialog.mq4  3 kb
 
В одном режиме необходимо ограничить видимость данных индикатора, использую
      IndicatorSetDouble(INDICATOR_MINIMUM, -100);
      IndicatorSetDouble(INDICATOR_MAXIMUM, 100);

Затем в другом режиме надо все вернуть на круги своя.
Вот как программно убрать INDICATOR_MINIMUM  и INDICATOR_MAXIMUM ?


Пробовал и через 0 и EMPTY, EMPTY_VALUE, WRONG_VALUE ................
это вообще возможно сделать? 

 

МТ4, build 765

открываем 2 терминала

на одном из терминалов меняем язык

перезапускаем оба терминала

оба терминала открываются с языком который установили последним на одном из терминалов.

так и должно быть?

 
Ауууууууууууу

Как включить программно минимум-максимум графиков индикаторов есть пару способов
 IndicatorSetDouble(INDICATOR_MINIMUM, -100);    #property indicator_minimum -100
 IndicatorSetDouble(INDICATOR_MAXIMUM, 100);     #property indicator_maximum 100
А вот как отключить программно? Что только ручками?
(можно еще с API погемороится, но кому оно надо)
 
ALXIMIKS:
Ауууууууууууу

Как включить программно минимум-максимум графиков индикаторов есть пару способов
 IndicatorSetDouble(INDICATOR_MINIMUM, -100);    #property indicator_minimum -100
 IndicatorSetDouble(INDICATOR_MAXIMUM, 100);     #property indicator_maximum 100
А вот как отключить программно? Что только ручками?
(можно еще с API погемороится, но кому оно надо)

А какой смысл отключать? Может лучше сразу просто удалить индикатор из окна? А вообще можно передать в параметры NULL:

