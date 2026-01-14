Ошибки, баги, вопросы - страница 1289

sanyooooook:

и индикатор новых сообщений в ленте встал слева от индикатора сообщений

вроде наоборот было

Да. Мы поменяли их местами.
 
PKozlov:

Мы просто сменили иконку сообщений. Чтобы она была более заметной.

При наличии непрочитанных сообщений иконка выглядит так:

Пожалуйста, если нет сообщений, сделайте иконку незаметной. Как было. Мозг просто взрывается когда видит жирную иконку сообщений, а их на самом деле нет.
 
это дело привычки )
 
alexl:

Пожалуйста, пришлите в сервисдеск код эксперта (или пришлите мне в личку, после всех проверок он будет удален). Будем разбираться

Какая у вас ОС? Битность ? UAC включен ? Какой билд терминала ? Спасибо

Нашел причину

ошибка гдето вот в этом коде

так работает 

#include <MemMapLib.mqh>
....
CMemMapFile myhmem;
long myerr;
myerr=myhmem.Open("Local\\MMrevers_AUD",111,modeCreate)

а так собирается без ошибок но выдает ошибку при кодключении на график

myerr=myhmem.Open("Local\\MMrevers_AUD",111,modeOpen);
Файл предварительно создан другим экспертом
 
barabashkakvn:
Пожалуйста, если нет сообщений, сделайте иконку незаметной. Как было. Мозг просто взрывается когда видит жирную иконку сообщений, а их на самом деле нет.
Реально намного приятнее, когда если нет сообщения то и нет желтого цвета у иконки, а если есть - то по цвету видно что что-то пришло. Чтоб разницу состояния было видно по цвету, а не по цифре или ее отсутствии.
 
olyakish:

Нашел причину

ошибка гдето вот в этом коде

так работает

а так собирается без ошибок но выдает ошибку при кодключении на график

Файл предварительно создан другим экспертом
По этим строчкам проблему не локализовать. Может пришлете код в личку ?
[Удален]  

Только что терминал МТ4 обновился до версии 780. Зайдя в метаэдитор (через терминал МТ4 версии 780), я обнаружил, что функция Comment() почему-то стала отражаться зеленым цветом (ничего в цветовой гамме не менял с последнего запуска эдитора пару часов назад). Решил посмотреть версию эдитора и обнаружил, что там написано:

 

Вопрос: как такое может быть, если все терминалы MT5 на моем компьютере имеют билд 1085 от 13 февраля? Повторюсь, вызывал эдитор из МТ4!

Заявка в сервисдеск #1176522 

 
Tapochun:

Только что терминал МТ4 обновился до версии 780. Зайдя в метаэдитор (через терминал МТ4 версии 780), я обнаружил, что функция Comment() почему-то стала отражаться зеленым цветом


Разбираемся

 
Tapochun:

Только что терминал МТ4 обновился до версии 780. Зайдя в метаэдитор (через терминал МТ4 версии 780), я обнаружил, что функция Comment() почему-то стала отражаться зеленым цветом (ничего в цветовой гамме не менял с последнего запуска эдитора пару часов назад). Решил посмотреть версию эдитора и обнаружил, что там написано:

 

Вопрос: как такое может быть, если все терминалы MT5 на моем компьютере имеют билд 1085 от 13 февраля? Повторюсь, вызывал эдитор из МТ4!

Заявка в сервисдеск #1176522 

По вопросу подсветки функции Comment - Исправили, будет в следующем билде.

Номер 1087 билда метаэдитора в МТ4 - это нормально.

[Удален]  
Toster:

По вопросу подсветки функции Comment - Исправили, будет в следующем билде.

Версия 1087 билда метаэдитора в МТ4 - это нормально.

Спасибо, как я понимаю функции OnTrade() и OnTradeTransaction() все равно нельзя использовать?
