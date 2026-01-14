Ошибки, баги, вопросы - страница 1289
и индикатор новых сообщений в ленте встал слева от индикатора сообщений
вроде наоборот было
Мы просто сменили иконку сообщений. Чтобы она была более заметной.
При наличии непрочитанных сообщений иконка выглядит так:
Пожалуйста, пришлите в сервисдеск код эксперта (или пришлите мне в личку, после всех проверок он будет удален). Будем разбираться
Какая у вас ОС? Битность ? UAC включен ? Какой билд терминала ? Спасибо
Нашел причину
ошибка гдето вот в этом коде
так работает
а так собирается без ошибок но выдает ошибку при кодключении на графикФайл предварительно создан другим экспертом
Пожалуйста, если нет сообщений, сделайте иконку незаметной. Как было. Мозг просто взрывается когда видит жирную иконку сообщений, а их на самом деле нет.
Только что терминал МТ4 обновился до версии 780. Зайдя в метаэдитор (через терминал МТ4 версии 780), я обнаружил, что функция Comment() почему-то стала отражаться зеленым цветом (ничего в цветовой гамме не менял с последнего запуска эдитора пару часов назад). Решил посмотреть версию эдитора и обнаружил, что там написано:
Вопрос: как такое может быть, если все терминалы MT5 на моем компьютере имеют билд 1085 от 13 февраля? Повторюсь, вызывал эдитор из МТ4!
Заявка в сервисдеск #1176522
Разбираемся
По вопросу подсветки функции Comment - Исправили, будет в следующем билде.
Номер 1087 билда метаэдитора в МТ4 - это нормально.
