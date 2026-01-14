Ошибки, баги, вопросы - страница 1285

vlad_123:

Никто не сталкивался с такой проблемой в последнее время?

Агенты тестирования вдруг начинают жутко колбасить в логи вот такое:

И наваливают это счастье гигабайтами - аж комп вешается...

https://www.mql5.com/ru/forum/41260/page4

Приносим свои извинения, в ближайшие время будет исправлено

 
alexl:

Спасибо за информацию, будем ждать.
 
Обновления для агентов уже доступны - они обновятся автоматически
 
Номер билда не подскажете? У меня сейчас build 1085 (13 Feb 2015), хотелось бы убедиться, что агенты обновились.
 
Да, 1085.
 
alexvd:

Приложенный вам код не работает? Есть что в логах?

ПРобовали в отладчике пошагово контроллировать происходящее?

В любом случае нужна конкретика, чтобы воспроизвести.

Приложенный ниже пример иллюстрирует проблему - с использованием ресурсов BITMAP_LABEL не отображается (у меня по крайней мере, в 777 билде).

В 765 билде все работает одинаково. 

Файлы:
btn-1.zip  1 kb
Test_Bitmap_Label.mq4  6 kb
 
Вот ваш советник на чарте.


Небольшое примечание.

Пробежался по исходнику. Не нашел ни одного синхронного вызова типа ObjectGet..., ChartRedraw и т.п.

То есть пока не дернете чарт или пока не получите тик вы этот объект не увидите.

 
Это я прекрасно знаю, делал на скорую руку... Но тем менее не работает (сейчас кстати обновились до 778 и та же ситуация).

Подскажите что у меня не так, хотя бы примерно. Может из-за  WinXP?

 
Я убрал создание (пересоздание) объекта на каждом тике. Теперь создание объекта идёт один раз - или при запуске или при смене таймфрейма. 

#resource "\\Images\\btn-1.bmp"

input bool  loadFromRes=true;
bool        creation=false;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   ObjectDelete("BTN");
   creation=false;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   if(creation)
      return;
   if(loadFromRes)
     {
      BitmapLabelCreate(0,"BTN",0,100,100,"::Images\\btn-1.bmp","::Images\\btn-1.bmp",135,25,0,0,false,CORNER_LEFT_UPPER,ANCHOR_LEFT_UPPER,clrWhite,STYLE_SOLID,1,false,false,true,0);
      creation=true;
     }
   else
     {
      BitmapLabelCreate(0,"BTN",0,100,100,"\\Images\\btn-1.bmp","\\Images\\btn-1.bmp",135,25,0,0,false,CORNER_LEFT_UPPER,ANCHOR_LEFT_UPPER,clrWhite,STYLE_SOLID,1,false,false,true,0);
      creation=true;
     }
   ChartRedraw();
  }

 MetaTrader 4 build 778.

 
Я сильно извиняюсь что отнимаю у вас время. Но результат тот же, к сожалению (.
