Ошибки, баги, вопросы - страница 1285
Никто не сталкивался с такой проблемой в последнее время?
Агенты тестирования вдруг начинают жутко колбасить в логи вот такое:
https://www.mql5.com/ru/forum/41260/page4
Приносим свои извинения, в ближайшие время будет исправлено
Спасибо за информацию, будем ждать.
Обновления для агентов уже доступны - они обновятся автоматически
Номер билда не подскажете? У меня сейчас build 1085 (13 Feb 2015), хотелось бы убедиться, что агенты обновились.
Приложенный вам код не работает? Есть что в логах?
ПРобовали в отладчике пошагово контроллировать происходящее?
В любом случае нужна конкретика, чтобы воспроизвести.
Приложенный ниже пример иллюстрирует проблему - с использованием ресурсов BITMAP_LABEL не отображается (у меня по крайней мере, в 777 билде).
В 765 билде все работает одинаково.
Вот ваш советник на чарте.
Небольшое примечание.
Пробежался по исходнику. Не нашел ни одного синхронного вызова типа ObjectGet..., ChartRedraw и т.п.
То есть пока не дернете чарт или пока не получите тик вы этот объект не увидите.
Это я прекрасно знаю, делал на скорую руку... Но тем менее не работает (сейчас кстати обновились до 778 и та же ситуация).
Подскажите что у меня не так, хотя бы примерно. Может из-за WinXP?
Я убрал создание (пересоздание) объекта на каждом тике. Теперь создание объекта идёт один раз - или при запуске или при смене таймфрейма.
MetaTrader 4 build 778.
