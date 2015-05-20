Написание статьи
Добрый день. Хочу написать статью. Тема: "Точный анализ линий тренда". Хотелось бы рассказать о своем видении получения цен объектов, о том, что на мой взгляд метод, предлагаемый языком в чистом виде (т.е. функция ObjectGetValueByTime() ) работает, мягко говоря, некорректно и еще раз акцентировать внимание разработчиков на то, что графические объекты в текущей версии MT строятся не совсем корректно. Все, конечно же, не голословно, с построением полноценного индикатора, определяющего точные цены, сравнение с существующим методом. Сервисдеск на проблему, к сожалению, не реагирует и, по сообщениям на форуме, уже давно.
И вот тут возник вопрос, а разрешат ли MQ опубликовать такую статью, ведь в ней будут раскрыты недочеты языка и терминала? Это, конечно, должно мотивировать разработчиков, но, кто знает. Код индикатора, после завершения, все равно опубликую в кодобазе, но хотелось бы, чтобы больше людей и, в частности, начинающих программистов MQL (коим сам и являюсь) узнало и умело решать вопрос, связанный с получением точных цен объектов.
А, может быть, работа по улучшению уже ведется и кипиш наводить не стоит. Или есть другие, высокоточные методы определения цен линий тренда?
Кто, что думает? Буду рад объективной критике, а также ответу от MQ. Спасибо.
- www.mql5.com
В чем по Вашему неточность функции ObjectGetValueByTime() ?
Извиняюсь, не правильно выразился, тут скорее не неточность функции, а ее работа в связке с графическим объектом, т.е. чуть-чуть изменил вертикальный масштаб, как тут же функция возвращает другое значение объекта в одной и той же временной точке.
Поправил описание.
Извиняюсь, не правильно выразился, тут скорее не неточность функции, а ее работа в связке с графическим объектом, т.е. чуть-чуть изменил вертикальный масштаб, как тут же функция возвращает другое значение объекта в одной и той же временной точке.
Извиняюсь, не правильно выразился, тут скорее не неточность функции, а ее работа в связке с графическим объектом, т.е. чуть-чуть изменил вертикальный масштаб, как тут же функция возвращает другое значение объекта в одной и той же временной точке.
Поправил описание.
Видел Ваш тикет с описанием проблемы и прикрепленный код, попытался воспроизвести - значения в одной и той же точке линии одинаковы постоянно. Конечно если мы говорим об одном и том же чарте и об одном и том же периоде графика, на котором мы просто меняем масштаб.
Если в тех же условиях у Вас происходит баг, то необходимо более детальное описание и скрины конечно же.
Добрый день. Хочу написать статью. Тема: "Точный анализ линий тренда". Хотелось бы рассказать о своем видении получения цен объектов, о том, что на мой взгляд метод, предлагаемый языком для получения цен в связке с некорректной обработкой вертикального масштаба, показывает ложные данные и еще раз акцентировать внимание разработчиков на то, что графические объекты в текущей версии MT масштабируются не совсем корректно.
...
И вот тут возник вопрос, а разрешат ли MQ опубликовать такую статью,
...
Обычно как то так
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Rosh, 2014.06.02 11:24Вы можете создать черновик, в котором привести План статьи, а затем прислать мне ссылку в личку. Там и обсудим, хорошо?
но недочеты, баги, некорректные обработки и проч. - темы для форума и сервисдеска, а не для статьи, согласен с Reshetov'ым.
интересно, можно пример с кодом и скринами?
Видел Ваш тикет с описанием проблемы и прикрепленный код, попытался воспроизвести - значения в одной и той же точке линии одинаковы постоянно. Конечно если мы говорим об одном и том же чарте и об одном и том же периоде графика, на котором мы просто меняем масштаб.
Если в тех же условиях у Вас происходит баг, то необходимо более детальное описание и скрины конечно же.
Мы говорим об одном и том же чарте и об одном и том же периоде графика, на котором мы просто меняем вертикальный масштаб.
Изначально на графике есть линия. Вот параметры ее точек привязки:
В ветке ошибки, баги, вопросы Вы были. Там есть код скрипта и скриншот.
да, после был, кстати там и ответил.
ЗЫ: вместо TimeCurrent() пробовали поставить время открытия текущего бара?
да, после был, кстати там и ответил.
ЗЫ: вместо TimeCurrent() пробовали поставить время открытия текущего бара?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день. Хочу написать статью. Тема: "Точный анализ линий тренда". Хотелось бы рассказать о своем видении получения цен объектов, о том, что на мой взгляд метод, предлагаемый языком для получения цен в связке с некорректной обработкой вертикального масштаба, показывает ложные данные и еще раз акцентировать внимание разработчиков на то, что графические объекты в текущей версии MT масштабируются не совсем корректно. Все, конечно же, не голословно, с построением полноценного индикатора, определяющего точные цены, сравнение с существующим методом. Сервисдеск на проблему, к сожалению, не реагирует и, по сообщениям на форуме, уже давно.
И вот тут возник вопрос, а разрешат ли MQ опубликовать такую статью, ведь в ней будут раскрыты недочеты языка и терминала? Это, конечно, должно мотивировать разработчиков, но, кто знает. Код индикатора, после завершения, все равно опубликую в кодобазе, но хотелось бы, чтобы больше людей и, в частности, начинающих программистов MQL (коим сам и являюсь) узнало и умело решать вопрос, связанный с получением точных цен объектов.
А, может быть, работа по улучшению уже ведется и кипиш наводить не стоит. Или есть другие, высокоточные методы определения цен линий тренда?
Кто, что думает? Буду рад объективной критике, а также ответу от MQ. Спасибо.