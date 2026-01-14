Ошибки, баги, вопросы - страница 1163
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А использовать жирный шрифт в лейбле не пробовали?
Может использовать шрифт, который сам по себе выглядит жирным.
Где гарантия что у юзера есть специфический жирный шрифт?
Нет гарантии даже наличия wingdings на конечном компе пользователя. Про специфические даже речи нет.
На полном серьезе -- картинки вполне ходовой вариант и совсем не изврат.
Нет гарантии даже наличия wingdings на конечном компе пользователя. Про специфические даже речи нет.
На полном серьезе -- картинки вполне ходовой вариант и совсем не изврат.
В конце набора:
А вот после того, как нажму "Enter":
Короче говоря, баг налицо. Вылезает всякий непонятный мусор в поисковой строке, хотя не должен вылезать. Почему же разработчики молчат?
А что касается Enter, то я уже писал, что срабатывает это только один раз. После первого найденного слова текст в поисковой строке уже меняется, и дальнейший поиск не удастся.
Короче говоря, баг налицо. Вылезает всякий непонятный мусор в поисковой строке, хотя не должен вылезать. Почему же разработчики молчат?
А что касается Enter, то я уже писал, что срабатывает это только один раз. После первого найденного слова текст в поисковой строке уже меняется, и дальнейший поиск не удастся.
Оформите, пожалуйста, заявку с подробным описанием в сервисдеск.
А для чего же тогда эта ветка? Вроде тут должна быть прямая линия с разработчиками. А выходит - лишь друг с другом пообщаться? А в сервис-деске, когда я последние разы туда обращался, отвечали спустя 3-4 недели. Как-то очень наплевательски всё это выглядит.
А для чего же тогда эта ветка? Вроде тут должна быть прямая линия с разработчиками. А выходит - лишь друг с другом пообщаться? А в сервис-деске, когда я последние разы туда обращался, отвечали спустя 3-4 недели. Как-то очень наплевательски всё это выглядит.
Любая ветка - это разделение вопросов по тематикам, для более узкого обсуждения, поиска решения (ведь человеку свойственно ошибаться). А когда проблема точно выявлена - то уже можно, и нужно, подавать заявку в сервисдеск.
Такие правила применимы к любой ветке в которой обсуждаются какая-либо проблема или ошибка.
Можно ли каким-то образом сделать шрифт в OBJ_LABEL жирным? Насколько я понял, такой возможности нет. Речь не о смене шрифта, а именно о смене начертания.
Для жирного начертания нужно использовать специальный жирный шрифт, других вариантов без извратов нет. MQ планирует ввести включение шрифтов в программный модуль ex5. Я даже специально создал тему, где эта проблема описывается. Жирное начертание при возможности включения шрифтов вводить необязательно. Поэтому теребите MQ с вопросами о том, когда же такая возможность появится. Сам страдаю от ее отсутствия. Жирность шрифта итоговой строки будет зависеть от того, установлен нужный шрифт у пользователя или нет:
Для жирного начертания нужно использовать специальный жирный шрифт, других вариантов без извратов нет. MQ планирует ввести включение шрифтов в программный модуль ex5. Я даже специально создал тему, где эта проблема описывается. Жирное начертание при возможности включения шрифтов вводить необязательно. Поэтому теребите MQ с вопросами о том, когда же такая возможность появится. Сам страдаю от ее отсутствия.
Ну, не. Это не так. Специальный жирный шрифт не нужен. Есть WinAPI (в частности CreateFont), который, я уверен, MQ уже использует у себя и нужно только пробросить параметры из WinAPI в MQL. Часть параметров уже проброшена (название, размер).
Включение шрифта в ресурс, ИМХО, более специфическое требование, чем поддержка стандартных начертаний, доступных практически во всех прогах, работающих со шрифтами.
...
...
Не мучайтесь, всё уже давно сделано. Пользуйтесь на здоровье: TextSetFont(). ;)
В справке есть пример использования: TextOut()
Свой пример показывал вот в этой статье: Рецепты MQL5 - Элементы управления в подокне индикатора - Полоса прокрутки >>>