Ошибки, баги, вопросы - страница 1163

Новый комментарий
 
artmedia70:
А использовать жирный шрифт в лейбле не пробовали?

paladin800:
Может использовать шрифт, который сам по себе выглядит жирным.
Где гарантия что у юзера есть специфический жирный шрифт? Включение жирного начертания для стандартного шрифта - это единственная возможность (без извратов) гарантировать правильние отображение.
 
marketeer:
Где гарантия что у юзера есть специфический жирный шрифт?

Нет гарантии даже наличия wingdings на конечном компе пользователя. Про специфические даже речи нет.

На полном серьезе -- картинки вполне ходовой вариант и совсем не изврат.

 
TheXpert:

Нет гарантии даже наличия wingdings на конечном компе пользователя. Про специфические даже речи нет.

На полном серьезе -- картинки вполне ходовой вариант и совсем не изврат.

Не, это, как говорится, "whom how". ИМХО, по-хорошему должны быть средства изменения начертания аналогичные изменению размера. Я написал в СД. Не нужно ничего специфического. Нужно просто для любого шрифта, который юзер себе выбрал (даже, допустим, на системном уровне) добавить жирность или курсив.
 
barabashkakvn:

В конце набора:

 

А вот после того, как нажму "Enter":

 

Короче говоря, баг налицо. Вылезает всякий непонятный мусор в поисковой строке, хотя не должен вылезать.   Почему же разработчики молчат?

А что касается Enter, то я уже писал, что срабатывает это только один раз. После первого найденного слова текст в поисковой строке уже меняется, и дальнейший поиск не удастся.

 
meat:

Короче говоря, баг налицо. Вылезает всякий непонятный мусор в поисковой строке, хотя не должен вылезать.   Почему же разработчики молчат?

А что касается Enter, то я уже писал, что срабатывает это только один раз. После первого найденного слова текст в поисковой строке уже меняется, и дальнейший поиск не удастся.

Оформите, пожалуйста,  заявку с подробным описанием в сервисдеск.
 
barabashkakvn:
Оформите, пожалуйста,  заявку с подробным описанием в сервисдеск.

А для чего же тогда эта ветка?  Вроде тут должна быть прямая линия с разработчиками. А выходит - лишь друг с другом пообщаться?  А в сервис-деске, когда я последние разы туда обращался, отвечали спустя 3-4 недели.  Как-то очень наплевательски всё это выглядит.

 
meat:

А для чего же тогда эта ветка?  Вроде тут должна быть прямая линия с разработчиками. А выходит - лишь друг с другом пообщаться?  А в сервис-деске, когда я последние разы туда обращался, отвечали спустя 3-4 недели.  Как-то очень наплевательски всё это выглядит.

Любая ветка - это разделение вопросов по тематикам, для более узкого обсуждения, поиска решения (ведь человеку свойственно ошибаться). А когда проблема точно выявлена - то уже можно, и нужно, подавать заявку в сервисдеск.

Такие правила применимы к любой ветке в которой обсуждаются какая-либо проблема или ошибка.

 
marketeer:
Можно ли каким-то образом сделать шрифт в OBJ_LABEL жирным? Насколько я понял, такой возможности нет. Речь не о смене шрифта, а именно о смене начертания.

Для жирного начертания нужно использовать специальный жирный шрифт, других вариантов без извратов нет. MQ планирует ввести включение шрифтов в программный модуль ex5. Я даже специально создал тему, где эта проблема описывается. Жирное начертание при возможности включения шрифтов вводить необязательно. Поэтому теребите MQ с вопросами о том, когда же такая возможность появится. Сам страдаю от ее отсутствия. Жирность шрифта итоговой строки будет зависеть от того, установлен нужный шрифт у пользователя или нет:

 

 
C-4:
Для жирного начертания нужно использовать специальный жирный шрифт, других вариантов без извратов нет. MQ планирует ввести включение шрифтов в программный модуль ex5. Я даже специально создал тему, где эта проблема описывается. Жирное начертание при возможности включения шрифтов вводить необязательно. Поэтому теребите MQ с вопросами о том, когда же такая возможность появится. Сам страдаю от ее отсутствия. 

Ну, не. Это не так. Специальный жирный шрифт не нужен. Есть WinAPI (в частности CreateFont), который, я уверен, MQ уже использует у себя и нужно только пробросить параметры из WinAPI в MQL. Часть параметров уже проброшена (название, размер).

Включение шрифта в ресурс, ИМХО, более специфическое требование, чем поддержка стандартных начертаний, доступных практически во всех прогах, работающих со шрифтами.

CreateFont function (Windows)
  • msdn.microsoft.com
The CreateFont function creates a logical font with the specified characteristics. The logical font can subsequently be selected as the font for any device. Syntax Parameters nHeight [in] The height, in logical units, of the font's character cell or character. The character height value (also known as the em height) is the character cell...
 
C-4:

...

marketeer:

...

Не мучайтесь, всё уже давно сделано. Пользуйтесь на здоровье: TextSetFont(). ;)

В справке есть пример использования: TextOut()  

Свой пример показывал вот в этой статье: Рецепты MQL5 - Элементы управления в подокне индикатора - Полоса прокрутки >>>

1...115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170...3695
Новый комментарий