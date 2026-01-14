Ошибки, баги, вопросы - страница 1159
Лучше сразу папку Windows удалить - ось тоже "умрёт".
Если случилась такая оказия и удалили что-то из папки MQL5 (причина не важна - может из благих побуждений - освободить дисковое пространство или еще чего) то восстанавливаются папки так:
зачем такие огромные кнопки и вкладки интерфейса?? fulHD разрешение смартфона вообще бесполезно при такой компановке... и почему терминал стал строго ландшафтным?
Добрый день уважаемые.
Столкнулся со следующей проблемой при тестировании простейшего советника по параболику на индексе RTS у брокера открытия (хотя не суть важно, тестер он есть тестер).
картинка 1: есть ордер селл со стоп лосом и есть ордер байстоп по той же цене что и стоп лосс
картинка 2: все пропадает (по всей видимости стоп лосс не сработал, а с начало сработал именно байстоп закрыв собой селл).
картинка 3: журнал
картинка 4: ордера и сделки
как видим из последней картинке селл закрылся не по стоп лосу, а именно бай ордером.
вопрос: это нормально или ошибка тестера?
Какой у вас аппарат ?
Lenovo K900
Какая версия андроида у вас на аппарате ? Прошивка родная или кастомная ?
v4.3, кастомная прошивка.
Основное окно - ландшафтное положение, остальные диалоговые окна (ордера) - портретные. Раздражает неконтролируемое переключение туда/обратно с основного окна на диалоговые.