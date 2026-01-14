Lenovo K900

Ошибки, баги, вопросы - страница 1159

barabashkakvn:
Лучше сразу папку Windows удалить - ось тоже "умрёт".

не корректное сравнение. в папке Windows ядро системы, без него работать система не может. 
а папка mql5 всего лишь место хранения исходников, и ни чем иным является не должна. работа терминала и эдитора не должна и не обязана зависеть от содержания и наличия этой папки. 

лично я столкнулся с этим случайно, а кто то может вполне обоснованно желать, что бы папка mql5 была пустой. 

Вы вроде как программист и модератор ресурса где тусуются программисты, а делаете такие не корректные сравнения...  странно... 
 
Исправим, уже воспроизвели у себя.
 
Если случилась такая оказия и удалили что-то из папки MQL5 (причина не важна - может из благих побуждений - освободить дисковое пространство или еще чего) то восстанавливаются папки так:

  1. Открыть папку MQL5 в проводнике
  2. Закрыть терминал и редактор.
  3. В папке MQL5 найти файл mql5.storage и вырезать его и сохранить где-то на диске (вдруг понадобиться)
  4. Запустить редактор.
  5. В редакторе выбрать MQL5 storage -> извлечь.

 

 

 

зачем такие огромные кнопки и вкладки интерфейса?? fulHD разрешение смартфона вообще бесполезно при такой компановке... и почему терминал стал строго ландшафтным?

Добрый день уважаемые. 
Столкнулся со следующей проблемой при тестировании простейшего советника по параболику на индексе RTS у брокера открытия (хотя не суть важно, тестер он есть тестер).
картинка 1: есть ордер селл со стоп лосом и есть ордер байстоп по той же цене что и стоп лосс

картинка 2: все пропадает (по всей видимости стоп лосс не сработал, а с начало сработал именно байстоп закрыв собой селл).


картинка 3: журнал

картинка 4: ордера и сделки 

как видим из последней картинке селл закрылся не по стоп лосу, а именно бай ордером. 
вопрос: это нормально или ошибка тестера? 

 
Какой у вас аппарат ?
 
Если подумать логично, то сработать мог любой из стопов первым, а другой стоп просто отменился.
 
alexl:
Какой у вас аппарат ?
Lenovo K900
 
joo:
Lenovo K900
Какая версия андроида у вас на аппарате ? Прошивка родная или кастомная ?
 
alexl:
Какая версия андроида у вас на аппарате ? Прошивка родная или кастомная ?

v4.3, кастомная прошивка.

Основное окно - ландшафтное положение, остальные диалоговые окна (ордера) - портретные. Раздражает неконтролируемое переключение туда/обратно с основного окна на диалоговые. 

