Ошибки, баги, вопросы - страница 1166
artmedia70:
А сразу id напечатать, пока оно в long и не преобразованное?
глобальная вариабля - типа double, возможно в окне округлённое значение
Конечно же и так делал:
та ж фигня...
посмотрите
не, без преобразований
посмотрите
Так он мне вернёт ID графика, на котором индикатор установлен, а не тот ID, который я пытаюсь в индикатор передать через GV
дык отпринтите из той программы, откуда передаёте.
Да, уже сделал. В GV значение на 4 больше, чем в программе:
GV = 130462919691841410
Пойду дальше разбираться.
Дабл обрезает возможно. Надо запихивать лонг в дабл юнион кастом, а не напрямую. И распаковывать так же.
Дабл кромсает:
Получаем: