Ошибки, баги, вопросы - страница 1162
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В последнем билде перестал нормально работать поиск в Метаэдиторе (окошко в правом верхнем углу) . Когда ввожу туда искомое слово, он автоматически заменяет его на какое-то похожее словосочетание, взятое непонятно откуда и непонятно зачем. В итоге найти что-либо в своём коде становится невозможным. К примеру, пытаюсь найти переменную с именем "ERROR_VALUE", а вместо этого в поисковой строке получаю "error_value 7".
Вопрос: что за дела? Откуда берётся этот левый мусор в поисковой строке и как его убрать?
Слева от поля ввода есть шестерёнка - это настройка, где именно производить поиск. Поставьте "в документе" и поиск будет происходить в Вашем коде. Или комбинация клавиш (мне так привычнее) "Ctrl"+"f".
Так у меня и стоит "в документе".
В последнем билде перестал нормально работать поиск в Метаэдиторе (окошко в правом верхнем углу) . Когда ввожу туда искомое слово, он автоматически заменяет его на какое-то похожее словосочетание, взятое непонятно откуда и непонятно зачем. В итоге найти что-либо в своём коде становится невозможным. К примеру, пытаюсь найти переменную с именем "ERROR_VALUE", а вместо этого в поисковой строке получаю "error_value 7".
Вопрос: что за дела? Откуда берётся этот левый мусор в поисковой строке и как его убрать?
Можно ли каким-то образом сделать шрифт в OBJ_LABEL жирным? Насколько я понял, такой возможности нет. Речь не о смене шрифта, а именно о смене начертания.
Поисковик теперь глобальный и подсовывает разные варианты. Вам нужно после ввода ERROR_VALUE нажать "Enter" и поиск будет произведён именно по ERROR_VALUE. Хотя, если выставлена настойка искать в документе, поиск не должен подсовывать ничего лишнего.
Но тем не менее подсовывает. Я так и не понял, этот баг наблюдается только у меня чтоль? Вот вы когда набираете там текст, ничего лишнего не появляется в строке?
А Enter срабатывает только один раз, после чего текст в строке подменяется.
Но тем не менее подсовывает. Я так и не понял, этот баг наблюдается только у меня чтоль? Вот вы когда набираете там текст, ничего лишнего не появляется в строке?
А Enter срабатывает только один раз, после чего текст в строке подменяется.
В конце набора:
А вот после того, как нажму "Enter":
Нет, но можно хранить надпись как картинку.
Гы. Вместо этого изврата у меня была мысль еще об одном изврате - задваивать лэбел со сдвигом в 1 пиксель. ;-) В общем, прямая дорога в СД.
Гы. Вместо этого изврата у меня была мысль еще об одном изврате - задваивать лэбел со сдвигом в 1 пиксель. ;-) В общем, прямая дорога в СД.