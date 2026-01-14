Ошибки, баги, вопросы - страница 1162

meat:

В последнем билде перестал нормально работать поиск в Метаэдиторе (окошко в правом верхнем углу) . Когда ввожу туда искомое слово, он автоматически заменяет его на какое-то похожее словосочетание, взятое непонятно откуда и непонятно зачем. В итоге найти что-либо в своём коде становится невозможным.  К примеру, пытаюсь найти переменную с именем "ERROR_VALUE", а вместо этого в поисковой строке получаю "error_value 7".

Вопрос: что за дела?  Откуда берётся этот левый мусор в поисковой строке и как его убрать?

Слева от поля ввода есть шестерёнка - это настройка, где именно производить поиск. Поставьте "в документе" и поиск будет происходить в Вашем коде. Или комбинация клавиш (мне так привычнее) "Ctrl"+"f".
 
Слева от поля ввода есть шестерёнка - это настройка, где именно производить поиск. Поставьте "в документе" и поиск будет происходить в Вашем коде. Или комбинация клавиш (мне так привычнее) "Ctrl"+"f".

Так у меня и стоит "в документе".

 
Поисковик теперь глобальный и подсовывает разные варианты. Вам нужно после ввода ERROR_VALUE нажать "Enter" и поиск будет произведён именно по ERROR_VALUE. Хотя, если выставлена настойка искать в документе, поиск не должен подсовывать ничего лишнего.
 
Можно ли каким-то образом сделать шрифт в OBJ_LABEL жирным? Насколько я понял, такой возможности нет. Речь не о смене шрифта, а именно о смене начертания.
 
Можно ли каким-то образом сделать шрифт в OBJ_LABEL жирным? Насколько я понял, такой возможности нет. Речь не о смене шрифта, а именно о смене начертания.
Нет, но можно хранить надпись как картинку.
 
Поисковик теперь глобальный и подсовывает разные варианты. Вам нужно после ввода ERROR_VALUE нажать "Enter" и поиск будет произведён именно по ERROR_VALUE. Хотя, если выставлена настойка искать в документе, поиск не должен подсовывать ничего лишнего.

Но тем не менее подсовывает. Я так и не понял, этот баг наблюдается только у меня чтоль?  Вот вы когда набираете там текст, ничего лишнего не появляется в строке?

А Enter срабатывает только один раз, после чего текст в строке подменяется.

 
В конце набора:

1 

А вот после того, как нажму "Enter":

2 

 
Гы. Вместо этого изврата у меня была мысль еще об одном изврате - задваивать лэбел со сдвигом в 1 пиксель. ;-) В общем, прямая дорога в СД.
 
А использовать жирный шрифт в лейбле не пробовали?
 
Может использовать шрифт, который сам по себе выглядит жирным.
