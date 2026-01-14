Ошибки, баги, вопросы - страница 578
2) Есть ли функция в MQL5, чтоб удалить из динамического массива i элемент (один из - например в середине массива) ? Если нет, как лучше средствами языка это сделать?
Добрый день
Расскажите пожалуйста как интерпретировать график баланса/эквити на этом примере
Почему в одной точке графики сразу расходятся, а сходятся в разное время(на один уровень по "y"). Вроде в момент открытия график баланса не знает что он увеличится.
Или я что то не понимаю.
Спасибо.
Ок, Ваша позиция ясна. Действительно, закончим на этой ноте. Спасибо за время, которое потратили, отвечая на мои вопросы.
Я поясню на простом примере.
Одна женщина за девять месяцев может родить ребёнка. Девять женщин за один месяц не родят ни одного ребёнка.
Это к вопросу о возможности обрабатывать одновременно несколько последовательных тиков параллельно в нескольких потоках. Дело в том, что в большинстве случаев результат обработки очередного тика очень сильно влияет на результат обработки следующего тика. Грубо говоря, на 4 потоках вы можете получить одновременно 4 торговые операции, вместо одной на первом тике
на этом же баре на котором открылась сделка цена пошла вверх и сделка пошла в минус, но не закрылась - образовалась просадка, на последующих барах она "двигалась вправо" и возможно на последнем или предпоследнем она ушла ниже чем цена закрытия и отому эвити стал больше чем конечный результат, на последнем баре сделка закрылась и эквити стал равен балансу
и у тебя там две сделки вроде, одна принесла прибыль, а другая закрылась в ноль, но при этом эквити всеравно колебался
Готовых функций в языке для этого нет, но в Стандартной библиотеке есть Базовый класс объектов CArrayObj
>на этом же баре на котором открылась сделка цена пошла вверх и сделка пошла в минус, но не закрылась - образовалась просадка,
просадка по эквити но не по балансу. => баланс должен быть на одной линии (не изменяться)
>и у тебя там две сделки вроде, одна принесла прибыль, а другая закрылась в ноль, но при этом эквити всеравно колебался
вообще то это одна сделка состоящая из sell in (открытие позиции на продажу) и buy out (закрытие позиции на продажу )
2. Вам опуститься до моего уровня и без снобизма объяснить для меня и таких как я, на понятном мне языке. Почему в тестере, при одиночном прогоне, нельзя использовать всю мощность компьютера? К этой же теме, я думаю, можно отнести и параметризацию обработчиков событий.
Я Вам это только что попытался объяснить. Нельзя последовательные тики обрабатывать параллельно, потому что результат обработки одного тика сказывается на процессе обработки следующего тика.
Где в тестере можно было бы использовать параллельные вычисления? Только на расчёте индикаторов. Пока обрабатывается один тик, высчитываем значения индикаторов на следующем тике (следующих тиках). Сдохнем на синхронизации и диспетчеризации и не получим никакого выигрыша. Мы очень много времени потратили (и тратим до сих пор) на увеличение производительности системы, и озвученную возможность тоже рассматривали.
Параметризация обработчиков событий - это несколько другой вопрос. И мы ещё не отказались от параметризованных событий
double MathRound(
double value // округляемое значение
);
Возвращают double ошибки но предупреждения сильно раздражают
possible loss of data due to type conversion Tester.mqh 192 20
0 error(s), 22 warning(s) 1 23
Есть ли какой метод обхода .Спз
Есть ли какой метод обхода .Спз
Приводить типы явно. Тогда предупреждений не будет.
Т.е.
papaklass:
2. Вам опуститься до моего уровня и без снобизма объяснить для меня и таких как я, на понятном мне языке. Почему в тестере, при одиночном прогоне, нельзя использовать всю мощность компьютера? К этой же теме, я думаю, можно отнести и параметризацию обработчиков событий.
1. Параметризацию в принципе сделать можно. Правда это накладно для разработчиков и явно не является приоритетом
2. Многопоточность в данной орхитектуре действительно сделать не выйдет. Мало того что это будет накладно по времени и прочим ресурсам, это в виде стандартного решения приведет к кучи проблем у большинства пользователей (которые явно не являются проф. программерами).
Тут нужно или архитектуру самой платформы менять или создавать что-то очень громоздкое и связанное с дополнительными ресурсами и технологиями.