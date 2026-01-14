Ошибки, баги, вопросы - страница 1158
MT5 Проблема, и большая! - пропадают alerts. Устанавливаю alert на 1000 повторений, на графике рисуются соответствующие маркеры... а через какое-то время (5-30 минут) алерт просто исчезает из вкладки алертов и с графика, некоторые - даже не сработав. То есть, не на паузу устанавливаются, как после срабатывания, а просто исчезают. Есть какой-нибудь лог, где это событие было бы отмечено? В журнале только сработавшие алерты отражены.
Никакими скриптами или советниками не пользуюсь.
Не знаю, имеет ли это значение, торгую в БД Открытие, фьючерсы РТС. Хотя это ни при чем наверное.
PS вот, пока писал, опять такая же ерунда.
Из справки MQL4:
Выполнение программ
Краткая сводка по программам на MQL4 приведена в таблице:
Программа
Выполнение
Примечание
Скрипт
В собственном потоке, сколько скриптов - столько потоков выполнения для них
Зацикленный скрипт не может нарушить работу других программ
Эксперт
В собственном потоке, сколько экспертов - столько потоков выполнения для них
Зацикленный эксперт не может нарушить работу других программ
Индикатор
Один поток выполнения для всех индикаторов на одном символе. Сколько символов с индикаторами - столько потоков выполнения для них
Бесконечный цикл в одном индикаторе остановит работу всех остальных индикаторов на этом символе
Обратите внимание на поле "Истекает:" в диалоге редактирования алерта:
Мне стыдно... никогда раньше этой функцией не пользовался и уже забыл о ней, но, видно, случайно ткнул и оно запомнилось :(
Спасибо!
Как в Маркете отредактировать свой пост в комментах? Сейчас похоже нельзя даже опечатку исправить - поправьте меня, если не так. Не лучше ли было бы, как например на stackoverflow, дать хотя бы 5 минут на правку?
поддерживаю полностью. А лучше, как на форуме 4-м там можно редактировать в течении 2 или 3 дней свои сообщения по моему..
Да и ещё, если модератор сносит ветку, пусть хоть причину в личку скидывает. А то сидишь "пыхтишь" над своей поэмой, пускаешь в массы .
Пока готовишь продолжение смотришь, а всего уже как не бывало... не понятно однако...
Если удалить всю папку MQL5, или хотя бы все стандартные mq5 и mqh (может и не все, достоверно не известно), то терминал повисает. При этом он запускает эдитор, который через пару мгновений умирает. Процесс повторяется бесконечно, это видно по диспетчеру задач.
F11 - почему в мт4 и мт5 разная функциональность? В мт4 - F11 сворачивает панели инструментов, статусную строку, а так же терминал, обзор рынка и навигатор И при этом свернутые окна остаются свернутыми, а окна выставленные мозайкой, остаются мозайкой!
В мт5 - F11 сворачивает панели инструментов, статусную строку, а так же терминал, обзор рынка и навигатор НО разворачивает на весь экран только активное окно! Почему и зачем такое отличие от мт4?
Окна МОЗАЙКОЙ - в мт4 свернутые окна остаются свернутыми, а открытые сортируются мозайкой, а в мт5 свернутые окна НЕ остаются свернутыми и сортируются мозайкой все окна сразу! Почему и зачем такое отличие от мт4?
Как в мт5 сортировать развернутые окна мозайкой и при этом что бы свернутые окна остались свернутыми?
Хоть какой то коммент можно получить от представителей?
Или проще проигнорить какие то вопросы и пройти мимо? Если сюда вообще заходят представители!
Мы готовим к выпуску в пятницу огромный релиз МТ5 и все очень заняты.
Извините за задержки с ответами.