Ошибки, баги, вопросы - страница 1165
Здравствуйте. Нужна помощь. Может, кто подскажет, как уменьшить размер шрифта на графике тестера стратегий, чтобы он не закрывал график и помещался целиком на графике, как на картинке ниже (вариант №2):
Попробуйте в настройках Windows выбрать стандартный размер системного шрифта, или даже уменьшить его.
При фиксации изменений в MQL5 Storage возникла ошибка 170004. Наблюдаю такое уже второй раз.
Ну видимо обновиться надо перед коммитом.
Это рецепт? Такое помогает? Просто с утра обновился с хранилища, потом полдня работал и вот при фиксации такая ошибка № 170004.
Ну если пишет что репозиторий неактуальный, то логично попробовать его обновить.
Скорее вопрос:
Ищу существующую GV терминала по имени. Через неё в индикатор передаётся ID графика, на котором работает советник. Индикатор висит на другом символе. Т.е., хочу в индикатор передать ID графика, на котором работает управляющий советник. Ищу так:
вот что мне пишет терминал:
Как только ни пытался считать переменную. И сразу в строку, чтоб просто в журнал вывести, и в переменные различных типов - всё одно. На 2 разница.
Что не так?
Скорее вопрос:
Что не так?
Еще бы посмотреть код, который в переменную пишет (особенно, когда и как часто это происходит).
Просто. В OnInit()
symbol=Symbol();
tf=Period();
other.initNames(symbol,tf,Prefix,Magic); // Создаём префикс и магик
// -------------------------------------------------------------
// -------------------------------------------------------------
Как-то так ...