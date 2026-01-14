Ошибки, баги, вопросы - страница 1164
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну, не. Это не так. Специальный жирный шрифт не нужен. Есть WinAPI (в частности CreateFont), который, я уверен, MQ уже использует у себя и нужно только пробросить параметры из WinAPI в MQL. Часть параметров уже проброшена (название, размер).
Включение шрифта в ресурс, ИМХО, более специфическое требование, чем поддержка стандартных начертаний, доступных практически во всех прогах, работающих со шрифтами.
Не мучайтесь, всё уже давно сделано. Пользуйтесь на здоровье: TextSetFont(). ;)
В справке есть пример использования: TextOut()
Свой пример показывал вот в этой статье: Рецепты MQL5 - Элементы управления в подокне индикатора - Полоса прокрутки >>>
Толку-то от этих функций, если шрифт по-прежнему нельзя включать в ex5 как ресурс. Проблема ведь именно в этом.
Но это уже другой вопрос. Изначально ведь был вопрос про то, как управлять свойствами имеющихся (доступных) шрифтов.
И неужели тебе не хватает этого огромного списка вариантов:
Но это уже другой вопрос. Изначально ведь был вопрос про то, как управлять свойствами имеющихся (доступных) шрифтов.
И неужели тебе не хватает этого огромного списка вариантов:
Может и хватает. Я пока сам не разобрался)) А вообще функция интересная. Я признаться не знал о ее существовании.
При фиксации изменений в MQL5 Storage возникла ошибка 170004. Наблюдаю такое уже второй раз.
Не мучайтесь, всё уже давно сделано. Пользуйтесь на здоровье: TextSetFont(). ;)
В справке есть пример использования: TextOut()
Свой пример показывал вот в этой статье: Рецепты MQL5 - Элементы управления в подокне индикатора - Полоса прокрутки >>>
Включение шрифта очень эффективно, т.к. кастомный шрифт может содержать не только символы но и элементы графического интерфейса. В отличии от картинки, шрифт может менять свой цвет и размер. Шрифт занимает меньше места чем bmp картинка. Шрифт может быть любым из тысяч уже существующих шрифтов. В общем, преимуществ масса.
Не совсем. Это при рисовании, т.е. в контексте совета TheXpert. Применить это для OBJ_LABEL сейчас нельзя.
А, вот поэтому и не знал об этой функции!
Сейчас вспомнил, я столкнулся с этой проблемой много месяцев назад и уже в поисках натыкался на эту функцию, но в OBJ_LABEL она действительно не работала. Поэтому я быстро забыл о ней.
Жаль конечно что такая нужная функция не доступна в OBJ_LABEL