Ошибки, баги, вопросы - страница 1164

Новый комментарий
 
Вот так вот. Крутотец ) надо актуализироваться.
 
marketeer:

Ну, не. Это не так. Специальный жирный шрифт не нужен. Есть WinAPI (в частности CreateFont), который, я уверен, MQ уже использует у себя и нужно только пробросить параметры из WinAPI в MQL. Часть параметров уже проброшена (название, размер).

Включение шрифта в ресурс, ИМХО, более специфическое требование, чем поддержка стандартных начертаний, доступных практически во всех прогах, работающих со шрифтами.

Включение шрифта очень эффективно, т.к. кастомный шрифт может содержать не только символы но и элементы графического интерфейса. В отличии от картинки, шрифт может менять свой цвет и размер. Шрифт занимает меньше места чем bmp картинка. Шрифт может быть любым из тысяч уже существующих шрифтов. В общем, преимуществ масса.
 
tol64:

Не мучайтесь, всё уже давно сделано. Пользуйтесь на здоровье: TextSetFont(). ;)

В справке есть пример использования: TextOut()  

Свой пример показывал вот в этой статье: Рецепты MQL5 - Элементы управления в подокне индикатора - Полоса прокрутки >>>

Толку-то от этих функций, если шрифт по-прежнему нельзя включать в ex5 как ресурс. Проблема ведь именно в этом.
 
C-4:
Толку-то от этих функций, если шрифт по-прежнему нельзя включать в ex5 как ресурс. Проблема ведь именно в этом.

Но это уже другой вопрос. Изначально ведь был вопрос про то, как управлять свойствами имеющихся (доступных) шрифтов.

И неужели тебе не хватает этого огромного списка вариантов:


 
tol64:

Но это уже другой вопрос. Изначально ведь был вопрос про то, как управлять свойствами имеющихся (доступных) шрифтов.

И неужели тебе не хватает этого огромного списка вариантов:

Может и хватает. Я пока сам не разобрался)) А вообще функция интересная. Я признаться не знал о ее существовании.
 
C-4:
Может и хватает. Я пока сам не разобрался)) А вообще функция интересная. Я признаться не знал о ее существовании.
Супер! ) Тогда поздравляю с пополнением. ))
 

При фиксации изменений в MQL5 Storage возникла ошибка 170004. Наблюдаю такое уже второй раз.

1

 
tol64:

Не мучайтесь, всё уже давно сделано. Пользуйтесь на здоровье: TextSetFont(). ;)

В справке есть пример использования: TextOut()  

Свой пример показывал вот в этой статье: Рецепты MQL5 - Элементы управления в подокне индикатора - Полоса прокрутки >>>

Не совсем. Это при рисовании, т.е. в контексте совета TheXpert. Применить это для OBJ_LABEL сейчас нельзя.
 
C-4:
Включение шрифта очень эффективно, т.к. кастомный шрифт может содержать не только символы но и элементы графического интерфейса. В отличии от картинки, шрифт может менять свой цвет и размер. Шрифт занимает меньше места чем bmp картинка. Шрифт может быть любым из тысяч уже существующих шрифтов. В общем, преимуществ масса.
С этим никто не спорит. Просто поддержать начертание шрифтов в объектах, ИМХО, не менее полезно.
 
marketeer:
Не совсем. Это при рисовании, т.е. в контексте совета TheXpert. Применить это для OBJ_LABEL сейчас нельзя.

А, вот поэтому и не знал об этой функции!

Сейчас вспомнил, я столкнулся с этой проблемой много месяцев назад и уже в поисках натыкался на эту функцию, но в OBJ_LABEL она действительно не работала. Поэтому я быстро забыл о ней.

Жаль конечно что такая нужная функция не доступна в OBJ_LABEL 

1...115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171...3695
Новый комментарий