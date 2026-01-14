Ошибки, баги, вопросы - страница 1167
возможно, но таки вроде правильно передаётся. В окне "Глобальные Переменные" значение округляется, отображает 17 цифр.
Юнион каст в помощь. Он в mql5 легальный даже через структуры.
MQL4. Чё можно изобразить?
А разве новый MQL4 не подтянут до MQL5?
MQL4. Чё можно изобразить?
Щас посмотрим...
Вот скриптик с принципом, должно пахать и на 4 и на 5
Не совсем. Хотя если судить по Хелпу, то практически одно и то же. Но мы же не будем судить. Нас результат интересует
Щас посмотрим...
Вот скриптик с принципом, должно пахать и на 4 и на 5
Чё-то вообще жесть...
long, преобразованный в double, отображается нулём. Хотя потом из этого double нуля нормально преобразуется обратно в long. Я не понимаю ничего...
Что за... ????????????
А посмотреть в отладчике? Там ооочень маленькое ненулевое значение. Все же пашет, что надо-то еще?
Смотри. Я отсылаю идентификатор окна (он long) в глоб. терминала (они double). Мне нужно, чтобы множество индикаторов, установленных на разные, любые графики (устанавливать их будет советник) считали значение id графика управляющего экстперта, и отсылали именно на этот график свои данные. Советник будет в свою очередь обрабатывать все эти данные и далее уже работать с ними. Я, видя, что в глобальных терминала записан ноль, не очень-то уверен, что индикатор получит именно нужный идентификатор нужного графика, и будет отсылать туда свои данные. Я вижу ноль. А это не совпадает с id графика, на котором работает советник. Мне нужно быть уверенным.
Если не получится нормально преобразовать данные, придётся через файл csv. Хотя, хотелось бы всё же решить проблему преобразования данных без потерь. А тут ещё и не потеря, а добавление 2 к истинному значению.
Пробовал преобразовать в string - та же ерунда - увеличивает на 2 отсылаемое значение long 130462919691841406:
результат:
Не пойму...
Та емае...
Перед передачей надо засунуть в дабл из лонга. Для глобальной переменной. Там не нулевое значение, там просто дабл число от балды, оно может быть скажем 1.34*е-307 может быть 4.29*е+120, потому что там биты лонга.
После передачи распаковать из дабла в лонг.
Все.