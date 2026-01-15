Ошибки, баги, вопросы - страница 2433

Denis Nikolaev:
Здравствуйте. После обновления МТ5 в тестере стратегий сбивается временной интервал, на котором оптимизируется советник. К примеру, ставишь на год - первый проход идет за год, дальше период уменьшается и по наклонной, иногда останавливается на определенном урезанном интервале и на нем до конца оптимизации. Проверял на двух ПК - одно и то же. Данная проблема возникает в режиме оптимизация "Медленная(полный перебор параметров)" режим торговли  "Каждый тик на основе реальных тиков"

После сегодняшнего обновления данная проблема исчезла. Большое СПАСИБО за оперативность.

 
fxsaber:

В избранном висит запись

Жму на нее, получаю

404. The page does not exist


Запись из избранного не исчезает. Как поправить?

Такое случается. Нужно удалить из Избранного.

Еще иногда одна тема 2 раза отображается. Лечится так же.

 
Andrey Khatimlianskii:

Спасибо, только сейчас заметил крестик для удаления.

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

Andrey Khatimlianskii, 2019.03.06 11:00

Нет, обычный пользователь, который собирается запустить сигнал или выставить продукт.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

fxsaber, 2019.03.07 08:32

За сутки количество друзей увеличилось на 200. При этом

На форум не заходит совсем. Если и есть кликанье, то по многочисленным страницам топовых сигналов.

Да, выглядит, как накрутка базы друзей для выставления продукта/сигнала. Накрутка, скорее всего, автоматизирована. Видимо, количество заявок в друзья никак не ограничено.


Случайно наткнулся на продолжение этой истории, т.к. физиономия обсуждаемого лица запомнилась.

Андрей оказался на 100% прав.


Судя по дате регистрации, есть огромное количество фейковых аккаунтов, которые месяцами не проявляют никакой активности. После чего, буквально за месяц, набирают 5К друзей и делают массовую рассылку спама. Т.е. даже не Продукт/Сигнал.

 
fxsaber:

Накрутка, скорее всего, автоматизирована. Видимо, количество заявок в друзья никак не ограничено.

Есть ограничение на частоту. Я даже как-то нарвался, просто принимая накопившиеся запросы.

Но его легко обойти паузой.

 

Не указано какое время (c часовым поясом времени терминала не совпадает). Время выхода текущих новостей по GMT; зимой/летом (всегда) новости будут выдаваться по поясу GMT ? 

 
Интересно, для чего этих ботов делают?

Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies

PositionsTotal() return 0 after a call of function trade.PositionOpen()

Flamboyant Gifts, 2019.04.17 00:34

HI Dorian. I'm Still NOT able 2 - Get the '' Double Top Tracker'' 2 - Work after Purchasing the tool..  I've Install It Several times Hoping that Would Work, But Still Nothing.. I've tried dorian75  Still NO response From U - I'm running OUT Of Ideas!!
 
fxsaber:

Интересно, для чего этих ботов делают?

Не смог сопоставить вопрос с цитатами.

Ботов делают в наивном расчете что-то продать "друзьям".

 
Цитаты для перехода по ссылкам. Зарегистрированные на днях аккы постят на форум всякую ахинею.

Наблюдаю такое не первый год.

 
fxsaber:

Цитаты для перехода по ссылкам. Зарегистрированные на днях аккы постят на форум всякую ахинею.

Наблюдаю такое не первый год.

Найдите пользователя Dorian, упоминаемого "ботами" по вашим ссылкам (на первой странице). И окажется нечто совсем иное. И ясны станут все обращения людей (не ботов) к нему.
