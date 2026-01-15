Ошибки, баги, вопросы - страница 2433
Здравствуйте. После обновления МТ5 в тестере стратегий сбивается временной интервал, на котором оптимизируется советник. К примеру, ставишь на год - первый проход идет за год, дальше период уменьшается и по наклонной, иногда останавливается на определенном урезанном интервале и на нем до конца оптимизации. Проверял на двух ПК - одно и то же. Данная проблема возникает в режиме оптимизация "Медленная(полный перебор параметров)" режим торговли "Каждый тик на основе реальных тиков"
После сегодняшнего обновления данная проблема исчезла. Большое СПАСИБО за оперативность.
В избранном висит запись
Жму на нее, получаю
404. The page does not exist
Запись из избранного не исчезает. Как поправить?
Такое случается. Нужно удалить из Избранного.
Еще иногда одна тема 2 раза отображается. Лечится так же.
Спасибо, только сейчас заметил крестик для удаления.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2019.03.06 09:53Это бот?
Andrey Khatimlianskii, 2019.03.06 11:00
Нет, обычный пользователь, который собирается запустить сигнал или выставить продукт.
fxsaber, 2019.03.07 08:32
За сутки количество друзей увеличилось на 200. При этом
На форум не заходит совсем. Если и есть кликанье, то по многочисленным страницам топовых сигналов.
Да, выглядит, как накрутка базы друзей для выставления продукта/сигнала. Накрутка, скорее всего, автоматизирована. Видимо, количество заявок в друзья никак не ограничено.
Случайно наткнулся на продолжение этой истории, т.к. физиономия обсуждаемого лица запомнилась.
Alexander Fedosov, 2019.03.25 08:48
https://www.mql5.com/ru/users/exchangetraders
Андрей оказался на 100% прав.
Судя по дате регистрации, есть огромное количество фейковых аккаунтов, которые месяцами не проявляют никакой активности. После чего, буквально за месяц, набирают 5К друзей и делают массовую рассылку спама. Т.е. даже не Продукт/Сигнал.
Накрутка, скорее всего, автоматизирована. Видимо, количество заявок в друзья никак не ограничено.
Есть ограничение на частоту. Я даже как-то нарвался, просто принимая накопившиеся запросы.
Но его легко обойти паузой.
Не указано какое время (c часовым поясом времени терминала не совпадает). Время выхода текущих новостей по GMT; зимой/летом (всегда) новости будут выдаваться по поясу GMT ?
Есть ограничение на частоту. Я даже как-то нарвался, просто принимая накопившиеся запросы.
Но его легко обойти паузой.
Интересно, для чего этих ботов делают?
Flamboyant Gifts, 2019.04.17 00:34HI Dorian. I'm Still NOT able 2 - Get the '' Double Top Tracker'' 2 - Work after Purchasing the tool.. I've Install It Several times Hoping that Would Work, But Still Nothing.. I've tried dorian75 Still NO response From U - I'm running OUT Of Ideas!!
Flamboyant Gifts, 2019.04.17 08:59HOW Can I - Make this tool Work. '' Double Top Tracker v3 ''
Flamboyant Gifts, 2019.04.17 09:01HI. Trying 2 - reach U..
puran444, 2019.04.17 09:10Hello can you help me
Интересно, для чего этих ботов делают?
Не смог сопоставить вопрос с цитатами.
Ботов делают в наивном расчете что-то продать "друзьям".
Не смог сопоставить вопрос с цитатами.
Цитаты для перехода по ссылкам. Зарегистрированные на днях аккы постят на форум всякую ахинею.
Наблюдаю такое не первый год.
Цитаты для перехода по ссылкам. Зарегистрированные на днях аккы постят на форум всякую ахинею.
Наблюдаю такое не первый год.