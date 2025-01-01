MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCDealInfoInfoDouble
- Order
- Time
- TimeMsc
- DealType
- TypeDescription
- Entry
- EntryDescription
- Magic
- PositionId
- Volume
- Price
- Commision
- Swap
- Profit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Ticket
- SelectByIndex
InfoDouble
지정된 double 유형 속성 값을 가져오기.
|
bool InfoDouble(
매개변수
prop_id
[in] ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE 열거의 double 유형 속성 ID.
var
[out] 결과를 배치할 double 유형 변수에 대한 참조.
값 반환
성공하면 true, 속성 값을 가져오지 못하면 false.
참고
거래는 티켓 (티켓별) 또는 SelectByIndex (인덱스별) 메스드를 사용하여 선택해야 합니다.