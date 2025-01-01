ДокументацияРазделы
Type

Получает идентификатор типа графического объекта.

virtual int  Type() const

Возвращаемое значение

Идентификатор типа объекта:
CChartObjectArrowCheck - OBJ_ARROW_CHECK,
CChartObjectArrowDown - OBJ_ARROW_DOWN,
CChartObjectArrowUp - OBJ_ARROW_UP,
CChartObjectArrowStop - OBJ_ARROW_STOP,
CChartObjectArrowThumbDown - OBJ_ARROW_THUMB_DOWN,
CChartObjectArrowThumbUp - OBJ_ARROW_THUMB_UP,
CChartObjectArrowLeftPrice - OBJ_ARROW_LEFT_PRICE,
CChartObjectArrowRightPrice - OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE.

Пример:

//--- example for CChartObjectArrowCheck::Type  
//--- example for CChartObjectArrowDown::Type  
//--- example for CChartObjectArrowUp::Type  
//--- example for CChartObjectArrowStop::Type   
//--- example for CChartObjectArrowThumbDown::Type   
//--- example for CChartObjectArrowThumbUp::Type   
//--- example for CChartObjectArrowLeftPrice::Type   
//--- example for CChartObjectArrowRightPrice::Type   
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
//--- for example, take CChartObjectArrowCheck  
   CChartObjectArrowCheck arrow;  
//--- get arrow type  
   int type=arrow.Type();  
  }  

 