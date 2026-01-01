- FactorizationPLU
- FactorizationPLUQ
- FactorizationPLUGeTrid
- FactorizationLDL
- FactorizationLDLComplexSy
- FactorizationLDLSyTridPD
- FactorizationCholesky
- FactorizationCholeskySyPS
- FactorizationPLURaw
- FactorizationPLUQRaw
- FactorizationPLUGeTridRaw
- FactorizationLDLRaw
- FactorizationLDLComplexSyRaw
FactorizationLDLComplexSyRaw
Вычисляет разложение вещественной комплексной симметричной матрицы A с использованием диагонального выбора ведущего элемента по методу Банча-Кауфмана. Разложение имеет вид:
A = L * D * L**T, если используется нижнетреугольная или симметричная матрица A,
или
A = U**T * D * U, если используется верхнетреугольная матрица A,
где L — нижнетреугольная матрица с единицами на диагонали, U — верхнетреугольная матрица с единицами на диагонали. D — симметричная блочно-диагональная матрица с диагональными блоками размером 1x1 и 2x2. Функция LAPACK SYTRF.
Вычисления для типа matrix<complex>
|
bool matrixc::FactorizationLDLComplexSyRaw(
Вычисления для типа matrix<complexf>
|
bool matrixcf::FactorizationLDLComplexSyRaw(
Параметры
AF
[out] Факторизованная матрица A. Блочно-диагональная матрица D и множитель L или U.
ipiv
[out] Массив индексов перестановок размера N с информацией о выполненных перестановках и блочной структуре матрицы D.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха и false в случае ошибки.
Примечания
На вход может подаваться симметричная, верхнетреугольная или нижнетреугольная матрица. Треугольные матрицы предполагаются симметричными.
Матрица AF и массив индексов перестановок ipiv[] представляют собой необработанный ("сырой") результат выполнения функции SYTRF и могут быть использованы для последующих вычислений с помощью методов LDLComplexSyLinearEquationsSolution, LDLComplexSyInverse и LDLComplexSyCondNumReciprocal.