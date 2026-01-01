FactorizationLDLComplexSyRaw

Вычисляет разложение вещественной комплексной симметричной матрицы A с использованием диагонального выбора ведущего элемента по методу Банча-Кауфмана. Разложение имеет вид:

A = L * D * L**T, если используется нижнетреугольная или симметричная матрица A,

или

A = U**T * D * U, если используется верхнетреугольная матрица A,

где L — нижнетреугольная матрица с единицами на диагонали, U — верхнетреугольная матрица с единицами на диагонали. D — симметричная блочно-диагональная матрица с диагональными блоками размером 1x1 и 2x2. Функция LAPACK SYTRF.

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrixc::FactorizationLDLComplexSyRaw(

matrixc& AF,

long[]& ipiv

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrixcf::FactorizationLDLComplexSyRaw(

matrixcf& AF,

long[]& ipiv

);

Параметры

AF

[out] Факторизованная матрица A. Блочно-диагональная матрица D и множитель L или U.

ipiv

[out] Массив индексов перестановок размера N с информацией о выполненных перестановках и блочной структуре матрицы D.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха и false в случае ошибки.

Примечания

На вход может подаваться симметричная, верхнетреугольная или нижнетреугольная матрица. Треугольные матрицы предполагаются симметричными.

Матрица AF и массив индексов перестановок ipiv[] представляют собой необработанный ("сырой") результат выполнения функции SYTRF и могут быть использованы для последующих вычислений с помощью методов LDLComplexSyLinearEquationsSolution, LDLComplexSyInverse и LDLComplexSyCondNumReciprocal.