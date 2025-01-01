DocumentationSections
Pour obtenir des informations sur le programme mql5 en cours d'exécution, les constantes de ENUM_MQL_INFO_INTEGER et de ENUM_MQL_INFO_STRING sont utilisées.

Pour la fonction MQLInfoInteger

ENUM_MQL_INFO_INTEGER

Identificateur

Description

Type

MQL_HANDLES_USED

Le nombre actuel de descripteurs d'objets actifs. Ceux-ci incluent à la fois des objets dynamiques (créés via new) et non dynamiques, des variables globales/locales ou des membres de classe. Plus un programme utilise de descripteurs, plus il consomme de ressources.

int

MQL_MEMORY_LIMIT

Montant maximum possible de mémoire dynamique pour le programme MQL5 en Mo

int

MQL_MEMORY_USED

La taille de la mémoire utilisée par le programme MQL5 en Mo

int

MQL_PROGRAM_TYPE

Le type du programme mql5

ENUM_PROGRAM_TYPE

MQL_DLLS_ALLOWED

La permission d'utiliser les DLL pour le programme en cours d'exécution donné

bool

MQL_TRADE_ALLOWED

La permission d'effectuer des opérations de trading pour le programme en cours d'exécution donné

bool

MQL_SIGNALS_ALLOWED

La permission de modifier les Signaux pour le programme en cours d'exécution donné

bool

MQL_DEBUG

Le flag indiquant le mode de debug

bool

MQL_PROFILER

Le flag indiquant que le programme est en mode profilage du code

bool

MQL_TESTER

Le flag indiquant le processus de test

bool

MQL_FORWARD

Le flag indiquant que le programme est en cours d'exécution dans le test avancé

bool

MQL_OPTIMIZATION

Le flag indiquant le processus d'optimisation

bool

MQL_VISUAL_MODE

Le flag indiquant le processus de test visuel

bool

MQL_FRAME_MODE

Le flag indiquant que l'Expert Advisor est en train de rassembler les résultats d'opitmisation

bool

MQL_LICENSE_TYPE

Le type de licence du module EX5. La licence se réfère au module EX5 à partir duquel une demande est effectuée en utilisant la fonction MQLInfoInteger (MQL_LICENSE_TYPE).

ENUM_LICENSE_TYPE

MQL_STARTED_FROM_CONFIG

Renvoie true si le script/expert a été lancé depuis la section Démarrage du fichier de configuration. Cela signifie que ce script/expert a été enregistré dans le fichier de configuration avec lequel le terminal a été lancé.

bool

Pour la fonction MQLInfoString

ENUM_MQL_INFO_STRING

Identificateur

Description

Type

MQL_PROGRAM_NAME

Nom du programme mql5 exécuté

string

MQL5_PROGRAM_PATH

Chemin du programme en cours d'exécution donné

string

 

Pour des informations sur le type du programme en cours d'exécution; les valeurs de ENUM_PROGRAM_TYPE sont utilisées.

ENUM_PROGRAM_TYPE

Identificateur

Description

PROGRAM_SCRIPT

Script

PROGRAM_EXPERT

Expert Advisor

PROGRAM_INDICATOR

Indicateur

PROGRAM_SERVICE

Service

 

ENUM_LICENSE_TYPE

Identificateur

Description

LICENSE_FREE

Une version illimitée gratuite

LICENSE_DEMO

La version d'essai d'un produit payant du Market. Elle ne fonctionne que dans le testeur de stratégie

LICENSE_FULL

Une version avec licence achetée permet au moins 5 activations. Le nombre d'activations est spécifié par le vendeur. Le vendeur peut augmenter le nombre d'activations autorisées

LICENSE_TIME

Une version avec une licence limitée

Exemple :

   ENUM_PROGRAM_TYPE mql_program=(ENUM_PROGRAM_TYPE)MQLInfoInteger(MQL_PROGRAM_TYPE);
   switch(mql_program)
     {
      case PROGRAM_SCRIPT:
        {
         Print(__FILE__+" is script");
         break;
        }
      case PROGRAM_EXPERT:
        {
         Print(__FILE__+" is Expert Advisor");
         break;
        }
      case PROGRAM_INDICATOR:
        {
         Print(__FILE__+" is custom indicator");
         break;
        }
      default:Print("MQL5 type value is ",mql_program);
   //---
   Print("MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_LIMIT)="MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_LIMIT), " MB");
   Print("MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED)="MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED), " MB");
   Print("MQLInfoInteger(MQL_HANDLES_USED)="MQLInfoInteger(MQL_HANDLES_USED), " handles");