- Propriétés du Terminal Client
- Propriétés des Programmes MQL5
- Propriétés du Symbole
- Propriétés du Compte
- Statistiques de Test
Propriété d'un Programme MQL5 en Cours d'Exécution
Pour obtenir des informations sur le programme mql5 en cours d'exécution, les constantes de ENUM_MQL_INFO_INTEGER et de ENUM_MQL_INFO_STRING sont utilisées.
Pour la fonction MQLInfoInteger
|
Identificateur
|
Description
|
Type
|
MQL_HANDLES_USED
|
Le nombre actuel de descripteurs d'objets actifs. Ceux-ci incluent à la fois des objets dynamiques (créés via new) et non dynamiques, des variables globales/locales ou des membres de classe. Plus un programme utilise de descripteurs, plus il consomme de ressources.
|
int
|
MQL_MEMORY_LIMIT
|
Montant maximum possible de mémoire dynamique pour le programme MQL5 en Mo
|
int
|
MQL_MEMORY_USED
|
La taille de la mémoire utilisée par le programme MQL5 en Mo
|
int
|
MQL_PROGRAM_TYPE
|
Le type du programme mql5
|
MQL_DLLS_ALLOWED
|
La permission d'utiliser les DLL pour le programme en cours d'exécution donné
|
bool
|
MQL_TRADE_ALLOWED
|
La permission d'effectuer des opérations de trading pour le programme en cours d'exécution donné
|
bool
|
MQL_SIGNALS_ALLOWED
|
La permission de modifier les Signaux pour le programme en cours d'exécution donné
|
bool
|
MQL_DEBUG
|
Le flag indiquant le mode de debug
|
bool
|
MQL_PROFILER
|
Le flag indiquant que le programme est en mode profilage du code
|
bool
|
MQL_TESTER
|
Le flag indiquant le processus de test
|
bool
|
MQL_FORWARD
|
Le flag indiquant que le programme est en cours d'exécution dans le test avancé
|
bool
|
MQL_OPTIMIZATION
|
Le flag indiquant le processus d'optimisation
|
bool
|
MQL_VISUAL_MODE
|
Le flag indiquant le processus de test visuel
|
bool
|
MQL_FRAME_MODE
|
Le flag indiquant que l'Expert Advisor est en train de rassembler les résultats d'opitmisation
|
bool
|
MQL_LICENSE_TYPE
|
Le type de licence du module EX5. La licence se réfère au module EX5 à partir duquel une demande est effectuée en utilisant la fonction MQLInfoInteger (MQL_LICENSE_TYPE).
|
MQL_STARTED_FROM_CONFIG
|
Renvoie true si le script/expert a été lancé depuis la section Démarrage du fichier de configuration. Cela signifie que ce script/expert a été enregistré dans le fichier de configuration avec lequel le terminal a été lancé.
|
bool
Pour la fonction MQLInfoString
|
Identificateur
|
Description
|
Type
|
MQL_PROGRAM_NAME
|
Nom du programme mql5 exécuté
|
string
|
MQL5_PROGRAM_PATH
|
Chemin du programme en cours d'exécution donné
|
string
Pour des informations sur le type du programme en cours d'exécution; les valeurs de ENUM_PROGRAM_TYPE sont utilisées.
|
Identificateur
|
Description
|
PROGRAM_SCRIPT
|
Script
|
PROGRAM_EXPERT
|
Expert Advisor
|
PROGRAM_INDICATOR
|
Indicateur
|
PROGRAM_SERVICE
|
Service
|
Identificateur
|
Description
|
LICENSE_FREE
|
Une version illimitée gratuite
|
LICENSE_DEMO
|
La version d'essai d'un produit payant du Market. Elle ne fonctionne que dans le testeur de stratégie
|
LICENSE_FULL
|
Une version avec licence achetée permet au moins 5 activations. Le nombre d'activations est spécifié par le vendeur. Le vendeur peut augmenter le nombre d'activations autorisées
|
LICENSE_TIME
|
Une version avec une licence limitée
Exemple :
|
ENUM_PROGRAM_TYPE mql_program=(ENUM_PROGRAM_TYPE)MQLInfoInteger(MQL_PROGRAM_TYPE);