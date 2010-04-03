CodeBaseРазделы
Индикаторы

Цветной параболик 2 - индикатор для MetaTrader 5

Опубликовал:
Вадим
Просмотров:
3551
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
В параболике добавлены цвета. Цвета зависят от фактора ускорения.

Сам параболик написан с применением классов. Все вычисления производятся в классе CParabolic.

Встроенные функции:

  • Init(double SARStep, double SARMaximum,const double &high[],const double &low[],int totl) - инициализация параболика.
  • GetColor() - получает цвет для данной точки.
  • Calc(const double &high[],const double &low[],int i) - вычисляет значение параболика для данной точки.

Программа хорошо подойдёт для ознакомления тем кто начинает знакомство с классами.

Настройка цветов производится в програмном коде в строке:

#property indicator_color1  Blue,Purple,Indigo,Sienna,SteelBlue,Aqua,SpringGreen,Gold,Yellow,Linen,MintCream

Программа изначально использует 10 первых цветов, но лучше указывать их больше на 3-5 для резерва.

Цветной параболик 2

