Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Цветной параболик 2 - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Вадим
- Просмотров:
- 3551
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
В параболике добавлены цвета. Цвета зависят от фактора ускорения.
Сам параболик написан с применением классов. Все вычисления производятся в классе CParabolic.
Встроенные функции:
- Init(double SARStep, double SARMaximum,const double &high[],const double &low[],int totl) - инициализация параболика.
- GetColor() - получает цвет для данной точки.
- Calc(const double &high[],const double &low[],int i) - вычисляет значение параболика для данной точки.
Программа хорошо подойдёт для ознакомления тем кто начинает знакомство с классами.
Настройка цветов производится в програмном коде в строке:
#property indicator_color1 Blue,Purple,Indigo,Sienna,SteelBlue,Aqua,SpringGreen,Gold,Yellow,Linen,MintCream
Программа изначально использует 10 первых цветов, но лучше указывать их больше на 3-5 для резерва.
