Цветной параболик 2

В параболике добавлены цвета. Цвета зависят от фактора ускорения.



Сам параболик написан с применением классов. Все вычисления производятся в классе CParabolic.



Встроенные функции:

Init(double SARStep, double SARMaximum,const double &high[],const double &low[],int totl) - инициализация параболика.

GetColor() - получает цвет для данной точки.

Calc(const double &high[],const double &low[],int i) - вычисляет значение параболика для данной точки.

Программа хорошо подойдёт для ознакомления тем кто начинает знакомство с классами.

Настройка цветов производится в програмном коде в строке:

#property indicator_color1 Blue,Purple,Indigo,Sienna,SteelBlue,Aqua,SpringGreen,Gold,Yellow,Linen,MintCream

Программа изначально использует 10 первых цветов, но лучше указывать их больше на 3-5 для резерва.