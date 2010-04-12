CodeBaseРазделы
iBBFill - индикатор для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
4760
(35)
Индикатор рисует закрашенные (залитые) полосы Боллинджера (Bollinger Bands ®, BB).

Если цена пересекает верхнюю границу (считается началом тренда вверх), то полосы заливаются голубым цветом, если вниз (считается началом тренда вниз) - розовым.

Пересечении центральной линии на тренде означает начало флэта - заливается серым цветом.

Индикатор iBBFill

Параметры:
  • BBPeriod - Период BB;
  • BBDeviation - Ширина BB;
  • BBPrice - Цена BB.
iMovment iMovment

Индикатор Movment выводит бары разного цвета и оттенка в зависимости от направления и величины движения.

Цветной параболик 2 Цветной параболик 2

Продолжение темы параболиков. Теперь у него цвета в зависимости от фактора ускорения.

XmlParser XmlParser

Простой XML-парсер, который использует стандартную библиотеку msxml.

ZeroLag MACD ZeroLag MACD

ZeroLag MACD с раскраской баров гистограммы относительно предыдущего бара.