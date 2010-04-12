Смотри, как бесплатно скачать роботов
iBBFill - индикатор для MetaTrader 5
4760
Индикатор рисует закрашенные (залитые) полосы Боллинджера (Bollinger Bands ®, BB).
Если цена пересекает верхнюю границу (считается началом тренда вверх), то полосы заливаются голубым цветом, если вниз (считается началом тренда вниз) - розовым.
Пересечении центральной линии на тренде означает начало флэта - заливается серым цветом.
Параметры:
- BBPeriod - Период BB;
- BBDeviation - Ширина BB;
- BBPrice - Цена BB.
