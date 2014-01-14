Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Parabólico Coloreado 2 - indicador para MetaTrader 5
Colores añadidos al SAR Parabólico. El color depende del factor de aceleración.
Todos los cálculos realizados en el interior de la clase CParabolic.
Las funciones:
- Init(double SARStep, double SARMaximum,const double &high[],const double &low[],int totl) - iniciación.
- GetColor() - obtiene el color.
- Calc(const double &high[],const double &low[],int i) - calcula el valor Parabólico de la barra especificada.
El código será de utilidad para todos los que comienzan a aprender clases.
Los colores se muestran en la línea:
#property indicator_color1 Blue,Purple,Indigo,Sienna,SteelBlue,Aqua,SpringGreen,Gold,Yellow,Linen,MintCream
Esta versión utiliza los 10 colores primeros, pero es mejor especificar más colores en la lista.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/96
