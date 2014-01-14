Colores añadidos al SAR Parabólico. El color depende del factor de aceleración.



Todos los cálculos realizados en el interior de la clase CParabolic.



Las funciones:

Init(double SARStep, double SARMaximum,const double &high[],const double &low[],int totl) - iniciación.

GetColor() - obtiene el color.

Calc(const double &high[],const double &low[],int i) - calcula el valor Parabólico de la barra especificada.

El código será de utilidad para todos los que comienzan a aprender clases.

Los colores se muestran en la línea:

#property indicator_color1 Blue,Purple,Indigo,Sienna,SteelBlue,Aqua,SpringGreen,Gold,Yellow,Linen,MintCream

Esta versión utiliza los 10 colores primeros, pero es mejor especificar más colores en la lista.