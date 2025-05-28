거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
컬러 포물선 2 - MetaTrader 5용 지표
포물선에 색상이 추가되었습니다. 색상은 가속도 계수에 따라 달라집니다.
포물선 자체는 클래스를 사용하여 작성되었습니다. 모든 계산은 CParabolic 클래스에서 수행됩니다.
내장 함수:
- Init(double SARStep, double SARMaximum,const double &high[],const double &low[],int totl) - 포물선을 초기화합니다.
- GetColor() - 주어진 점의 색을 가져옵니다.
- Calc(const double &high[],const double &low[],int i) - 주어진 점의 포물선 값을 계산합니다.
이 프로그램은 수업에 익숙해지기 시작하는 사람들에게 좋습니다.
색상 설정은 프로그램 코드에서 한 줄로 이루어집니다:
#property indicator_color1 Blue,Purple,Indigo,Sienna,SteelBlue,Aqua,SpringGreen,Gold,Yellow,Linen,MintCream
이 프로그램은 처음에 10 개의 첫 번째 색상을 사용하지만 예약을 위해 3-5 개씩 더 지정하는 것이 좋습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/96
