포물선에 색상이 추가되었습니다. 색상은 가속도 계수에 따라 달라집니다.



포물선 자체는 클래스를 사용하여 작성되었습니다. 모든 계산은 CParabolic 클래스에서 수행됩니다.



내장 함수:

Init(double SARStep, double SARMaximum,const double &high[],const double &low[],int totl) - 포물선을 초기화합니다.

GetColor() - 주어진 점의 색을 가져옵니다.

Calc(const double &high[],const double &low[],int i) - 주어진 점의 포물선 값을 계산합니다.

이 프로그램은 수업에 익숙해지기 시작하는 사람들에게 좋습니다.

색상 설정은 프로그램 코드에서 한 줄로 이루어집니다:

#property indicator_color1 Blue,Purple,Indigo,Sienna,SteelBlue,Aqua,SpringGreen,Gold,Yellow,Linen,MintCream

이 프로그램은 처음에 10 개의 첫 번째 색상을 사용하지만 예약을 위해 3-5 개씩 더 지정하는 것이 좋습니다.