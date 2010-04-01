Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
PivotPoint - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- okh
- Просмотров:
- 16533
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Опорные точки (Pivot Points) всегда очень полезны в торговле, это простой способ получить некоторое представление о том, куда рынок будет двигаться в течение дня.
Этот индикатор также рисует первые три линии поддержки (Support) и сопротивления (Resistance).
Формулы, использованные для расчета:
Resistance 3 = High + 2*(Pivot - Low)
Resistance 2 = Pivot + (R1 - S1)
Resistance 1 = 2 * Pivot - Low
Pivot Point = ( High + Close + Low )/3
Support 1 = 2 * Pivot - High
Support 2 = Pivot - (R1 - S1)
Support 3 = Low - 2*(High - Pivot)
При расчете уровней используются значения завершенного дневного бара (предыдущего торгового дня).
Оранжевая линия - опорная точка дня, красные линии - уровни поддержки, зеленые линии - уровни сопротивления.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/95
Набор классов для работы с базами данных через интерфейсы ODBC и OLE DB.WoodiesCCI
Торговая стратегия Woodie’s CCI. Описание прилагается.
Продолжение темы параболиков. Теперь у него цвета в зависимости от фактора ускорения.iMovment
Индикатор Movment выводит бары разного цвета и оттенка в зависимости от направления и величины движения.