Опорные точки (Pivot Points) всегда очень полезны в торговле, это простой способ получить некоторое представление о том, куда рынок будет двигаться в течение дня.



Этот индикатор также рисует первые три линии поддержки (Support) и сопротивления (Resistance).



Формулы, использованные для расчета:

Resistance 3 = High + 2*(Pivot - Low)

Resistance 2 = Pivot + (R1 - S1)

Resistance 1 = 2 * Pivot - Low

Pivot Point = ( High + Close + Low )/3

Support 1 = 2 * Pivot - High

Support 2 = Pivot - (R1 - S1)

Support 3 = Low - 2*(High - Pivot)



При расчете уровней используются значения завершенного дневного бара (предыдущего торгового дня).



Оранжевая линия - опорная точка дня, красные линии - уровни поддержки, зеленые линии - уровни сопротивления.

