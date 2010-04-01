CodeBaseРазделы
PivotPoint - индикатор для MetaTrader 5

okh
okh
16533
(142)
Опорные точки (Pivot Points) всегда очень полезны в торговле, это простой способ получить некоторое представление о том, куда рынок будет двигаться в течение дня.

Этот индикатор также рисует первые три линии поддержки (Support) и сопротивления (Resistance).

Формулы, использованные для расчета:

Resistance 3 = High + 2*(Pivot - Low)
Resistance 2 = Pivot + (R1 - S1)
Resistance 1 = 2 * Pivot - Low
Pivot Point = ( High + Close + Low )/3
Support 1 = 2 * Pivot - High
Support 2 = Pivot - (R1 - S1)
Support 3 = Low - 2*(High - Pivot)

При расчете уровней используются значения завершенного дневного бара (предыдущего торгового дня).

Оранжевая линия - опорная точка дня, красные линии - уровни поддержки, зеленые линии - уровни сопротивления.

