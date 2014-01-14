CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Color Parabolic 2 - indicador para MetaTrader 5

Rinng | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Вадим
Visualizações:
1947
Avaliação:
(25)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Adicionando cores para o indicador Parabolic SAR. A cor depende do fator de aceleração.

Todos os cálculos são realizados dentro da classe CParabolic.

As funções:

  • Init(double SARStep, double SARMaximum,const double &high[],const double &low[],int totl) - initialization.
  • GetColor() - recebe a cor.
  • Calc(const double &high[],const double &low[],int i) - calcula o valor da Parabólica na barra especifica.

O código será útil para todos que estão começando a aprender sobre as classes.

As cores são listadas na linha:

#property indicator_color1  Blue,Purple,Indigo,Sienna,SteelBlue,Aqua,SpringGreen,Gold,Yellow,Linen,MintCream

Esta versão utiliza as 10 primeiras cores, mas é melhor especificar mais cores na lista.

Indicador Color Parabolic

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/96

TimerClosingPeriod v.2 TimerClosingPeriod v.2

Versão atualizada do indicador TimeClosingPeriod, plota o tempo permanecendo até completar a barra em andamento. No último segundo ele toca um arquivo de som especificado nos parâmetros de entrada.

Barra de Reversão Barra de Reversão

O indicador ajuda a encontrar a barra de reversão da tendência.

Predict Predict

Indicador do tipo semáforo com três variantes de sinais.

A classe CGV para trabalhar com variáveis globais A classe CGV para trabalhar com variáveis globais

A classe CGV simplifica o trabalho com variáveis globais do terminal do cliente MetaTrader 5.