Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Color Parabolic 2 - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Вадим
- Visualizações:
- 1947
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Adicionando cores para o indicador Parabolic SAR. A cor depende do fator de aceleração.
Todos os cálculos são realizados dentro da classe CParabolic.
As funções:
- Init(double SARStep, double SARMaximum,const double &high[],const double &low[],int totl) - initialization.
- GetColor() - recebe a cor.
- Calc(const double &high[],const double &low[],int i) - calcula o valor da Parabólica na barra especifica.
O código será útil para todos que estão começando a aprender sobre as classes.
As cores são listadas na linha:
#property indicator_color1 Blue,Purple,Indigo,Sienna,SteelBlue,Aqua,SpringGreen,Gold,Yellow,Linen,MintCream
Esta versão utiliza as 10 primeiras cores, mas é melhor especificar mais cores na lista.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/96
Versão atualizada do indicador TimeClosingPeriod, plota o tempo permanecendo até completar a barra em andamento. No último segundo ele toca um arquivo de som especificado nos parâmetros de entrada.Barra de Reversão
O indicador ajuda a encontrar a barra de reversão da tendência.
Indicador do tipo semáforo com três variantes de sinais.A classe CGV para trabalhar com variáveis globais
A classe CGV simplifica o trabalho com variáveis globais do terminal do cliente MetaTrader 5.