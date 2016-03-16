内容



パラボリックSARに色を加えました。色は加速係数に依存します。



計算はすべてCParabolicクラス内で行われます。



関数：

Init(double SARStep, double SARMaximum,const double &high[],const double &low[],int totl) - 初期化

GetColor() - 色の取得

Calc(const double &high[],const double &low[],int i) - 指定されたバーでのパラボリック値の算出

このコードは、クラスを学び始めるすべての人のために有用だと思います。

色は次の行にリストされています。

#property indicator_color1 Blue,Purple,Indigo,Sienna,SteelBlue,Aqua,SpringGreen,Gold,Yellow,Linen,MintCream

このバージョンは初めの10色を使いますが、リストでは更に色を指定することが望ましいです。