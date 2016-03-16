無料でロボットをダウンロードする方法を見る
色付きパラボリック2 - MetaTrader 5のためのインディケータ
内容
パラボリックSARに色を加えました。色は加速係数に依存します。
計算はすべてCParabolicクラス内で行われます。
関数：
- Init(double SARStep, double SARMaximum,const double &high[],const double &low[],int totl) - 初期化
- GetColor() - 色の取得
- Calc(const double &high[],const double &low[],int i) - 指定されたバーでのパラボリック値の算出
このコードは、クラスを学び始めるすべての人のために有用だと思います。
色は次の行にリストされています。
#property indicator_color1 Blue,Purple,Indigo,Sienna,SteelBlue,Aqua,SpringGreen,Gold,Yellow,Linen,MintCream
このバージョンは初めの10色を使いますが、リストでは更に色を指定することが望ましいです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/96
