ポケットに対して
インディケータ

色付きパラボリック2 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Вадим
1027
(25)
内容

パラボリックSARに色を加えました。色は加速係数に依存します。

計算はすべてCParabolicクラス内で行われます。

関数：

  • Init(double SARStep, double SARMaximum,const double &high[],const double &low[],int totl) - 初期化
  • GetColor() - 色の取得
  • Calc(const double &high[],const double &low[],int i) - 指定されたバーでのパラボリック値の算出

このコードは、クラスを学び始めるすべての人のために有用だと思います。

色は次の行にリストされています。

#property indicator_color1  Blue,Purple,Indigo,Sienna,SteelBlue,Aqua,SpringGreen,Gold,Yellow,Linen,MintCream

このバージョンは初めの10色を使いますが、リストでは更に色を指定することが望ましいです。

色付きパラボリックインディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/96

