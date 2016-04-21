CodeBaseKategorien
Indikatoren

Color Parabolic 2 - Indikator für den MetaTrader 5

Вадим
1246
(25)
Der Parabolic SAR mit Farben. Die Farbe hängt vom Beschleunigungsfaktor ab.

Alle Berechnungen werden in der Klasse CParabolic durchgeführt.

Die Funktionen:

  • Init(double SARStep, double SARMaximum,const double &high[],const double &low[],int totl) - Initialisierung.
  • GetColor() - ermittelt die Farbe.
  • Calc(const double &high[],const double &low[],int i) - berechnet den Wert des Parabolic für den angegebenen Balken.

Der Code wird für alle hilfreich sein die anfangen den Umgang mit Klassen zu lernen.

Die Farben sind aufgelistet in der Zeile:

#property indicator_color1  Blue,Purple,Indigo,Sienna,SteelBlue,Aqua,SpringGreen,Gold,Yellow,Linen,MintCream

Diese Version verwendet die 10 ersten Farben, aber es ist besser mehr Farben in der Liste anzugeben.

Abbildung:

Color Parabolic Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/96

