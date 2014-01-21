请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
彩色抛物线 2 - MetaTrader 5脚本
抛物线 SAR 加入颜色。彩色依据加速因子。
所有计算在 CParabolic 类内部执行。
函数:
- Init(double SARStep, double SARMaximum,const double &high[],const double &low[],int totl) - 初始化.
- GetColor() - 得到颜色.
- Calc(const double &high[],const double &low[],int i) - 计算指定柱线的抛物线.
本代码对所有类的初学者都有用。
彩色列表行:
#property indicator_color1 Blue,Purple,Indigo,Sienna,SteelBlue,Aqua,SpringGreen,Gold,Yellow,Linen,MintCream
此版本使用 10 种颜色, 但最好在列表里指定更多的颜色。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/96
AdoSuite v 1.0
通过 ODBC 和 OLE DB 接口与数据库工作的类WoodiesCCI
指标用于 Woodie 的 CCI 交易策略。