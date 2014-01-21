代码库部分
抛物线 SAR 加入颜色。彩色依据加速因子。

所有计算在 CParabolic 类内部执行。

函数:

  • Init(double SARStep, double SARMaximum,const double &high[],const double &low[],int totl) - 初始化.
  • GetColor() - 得到颜色.
  • Calc(const double &high[],const double &low[],int i) - 计算指定柱线的抛物线.

本代码对所有类的初学者都有用。

彩色列表行:

#property indicator_color1  Blue,Purple,Indigo,Sienna,SteelBlue,Aqua,SpringGreen,Gold,Yellow,Linen,MintCream

此版本使用 10 种颜色, 但最好在列表里指定更多的颜色。

彩色抛物线指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/96

