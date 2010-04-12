При откате цены от ее максимума/минимума на величину не более значения параметра Movment индикатор плавно меняет цвет.



Величина отката равная или большая значения Movment считается сменой направления движения цены, при этом индикатор меняет цвет и также при откатах меняется оттенок, пока снова не произойдет откат на величину Movment.