iMovment - индикатор для MetaTrader 5
При откате цены от ее максимума/минимума на величину не более значения параметра Movment индикатор плавно меняет цвет.
Величина отката равная или большая значения Movment считается сменой направления движения цены, при этом индикатор меняет цвет и также при откатах меняется оттенок, пока снова не произойдет откат на величину Movment.
Параметры:
- Movment - Величина движения цены в пунктах считающееся сменой направления тренда
- UpColor - Цвет движения вверх
- UpBackColor - Цвет откатов на движении вверх
- DnColor - Цвет движения вниз
- DnBackColor - Цвет откатов на движении вниз
- Auto5Digits - Автоматически умножать параметр Movment на 10 при работе на 5-ти и 3-ех знаковых котировках
Цветной параболик 2
Продолжение темы параболиков. Теперь у него цвета в зависимости от фактора ускорения.PivotPoint
Этот индикатор рисует опорные точки (Pivot points) и уровни поддержки и сопротивления.