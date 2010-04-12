CodeBaseРазделы
Индикаторы

iMovment - индикатор для MetaTrader 5

При откате цены от ее максимума/минимума на величину не более значения параметра Movment индикатор плавно меняет цвет.

Величина отката равная или большая значения Movment считается сменой направления движения цены, при этом индикатор меняет цвет и также при откатах меняется оттенок, пока снова не произойдет откат на величину Movment.

Индикатор iMovment

Параметры:
  • Movment - Величина движения цены в пунктах считающееся сменой направления тренда
  • UpColor - Цвет движения вверх
  • UpBackColor - Цвет откатов на движении вверх
  • DnColor - Цвет движения вниз
  • DnBackColor - Цвет откатов на движении вниз
  • Auto5Digits - Автоматически умножать параметр Movment на 10 при работе на 5-ти и 3-ех знаковых котировках
