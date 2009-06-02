CodeBaseРазделы
Индикаторы

WPROnChart - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
5049
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
Обновлен:
Автор:

Дмитрий Яковлев

http://fehu.b13.su/

Стандартный WPR, но не в отдельном окне а в окне ценового графика

Параметры:

Стандартные параметры:

int period=5;

Дополнительно:

int MA=50; - период средней - -50% линия.
int Scale=100; - вертикальный масштаб прорисовки в %
int ShowLevels=1; прорисовка уровней -20%,-50%,-80%...если 0 - не рисовать
int ShowExtremums=1; отметка экстремумов на графике 1-показывать,0-нет

Картинка:


