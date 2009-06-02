Ставь лайки и следи за новостями
WPROnChart - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 5049
- Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Автор:
Дмитрий Яковлев
http://fehu.b13.su/
Стандартный WPR, но не в отдельном окне а в окне ценового графика
Параметры:
Стандартные параметры:
int period=5;
Дополнительно:
int MA=50; - период средней - -50% линия.
int Scale=100; - вертикальный масштаб прорисовки в %
int ShowLevels=1; прорисовка уровней -20%,-50%,-80%...если 0 - не рисовать
int ShowExtremums=1; отметка экстремумов на графике 1-показывать,0-нет
Другие мои работы:
Digital Filters без DLL, DigitalFilterTF, Info+Ticks, VisualTrading, VisualOrders, ShadowTF, Time
Картинка:
