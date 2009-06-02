Автор:

Дмитрий Яковлев

http://fehu.b13.su/



Стандартный WPR, но не в отдельном окне а в окне ценового графика



Параметры:

Стандартные параметры:



int period=5;



Дополнительно:

int MA=50; - период средней - -50% линия.

int Scale=100; - вертикальный масштаб прорисовки в %

int ShowLevels=1; прорисовка уровней -20%,-50%,-80%...если 0 - не рисовать

int ShowExtremums=1; отметка экстремумов на графике 1-показывать,0-нет

Напишу под заказ индикатор,советник, переделаю имеющийся.

Другие мои работы:

Digital Filters без DLL, DigitalFilterTF, Info+Ticks, VisualTrading, VisualOrders, ShadowTF, Time

Картинка:



