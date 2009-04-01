CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ShadowTF - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
11881
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор:

Дмитрий Яковлев

Рисует тени свечей старшего таймфрейма, заданного в параметрах индикатора.

Любой инструмент, любой таймфрейм. Рисует теневые свечи старшего таймфрейма.

Параметры:

  • tf = старший таймфрейм. Например, 15 - 15 минут = M15, 30 - 30 минут = M30, 60 - 60 минут = H1, 240 - 240 минут = H4, 1440 - сутки = D1 и т.п.
  • idepth = 0 - количество дней для прорисовки
  • iMin - Сдвиг (минут) от 0 часов серверного времени ДЦ, берутся цены с учетом сдвига
  • Filled - Закраска баров?(false-рамка)
  • HiLoColor - цвет тени High/Low (по умолчанию серый)
  • UpColor - цвет Open/Close если Open<Close (по умолчанию зеленый)
  • DnColor - цвет Open/Close если Open>Close (по умолчанию красный)
  • MidColor - Цвет средней линии (High+Low)/2, если Цвет=NONE - линия не рисуется
  • Border - рисовать контур Контур hi/low?
  • BordColor - Цвет контура
  • Trend - true - линия внутри бара от Open до Close

Другие мои работы - VisualTrading, VisualOrders, DigitalFilterTF, Info+Ticks

График отрисовка 4часовых баров на 15ти минутке, со сдвигом iMin=0 минут от 0 часов.

Рисует тени свечей старшего таймфрейма, заданного в параметрах индикатора.

StopLoss Mover StopLoss Mover

Сдвиг StopLoss ближе к рыночной цене, для уменьшения потерь. Лучше всего подходит для отложенных ордеров и пипсаторов.

Tetris Tetris

Тетрис на MQL!

FMW_1 FMW_1

Fractal & EMA & Wiliams percent range

Украшение индикаторов Украшение индикаторов

Библиотека для автоматизации раскрашивания индикаторов по направлению, экстремумам, пересечениям и уровням