ShadowTF - индикатор для MetaTrader 4
- 11881
Автор:
Дмитрий Яковлев
Рисует тени свечей старшего таймфрейма, заданного в параметрах индикатора.
Любой инструмент, любой таймфрейм. Рисует теневые свечи старшего таймфрейма.
Параметры:
- tf = старший таймфрейм. Например, 15 - 15 минут = M15, 30 - 30 минут = M30, 60 - 60 минут = H1, 240 - 240 минут = H4, 1440 - сутки = D1 и т.п.
- idepth = 0 - количество дней для прорисовки
- iMin - Сдвиг (минут) от 0 часов серверного времени ДЦ, берутся цены с учетом сдвига
- Filled - Закраска баров?(false-рамка)
- HiLoColor - цвет тени High/Low (по умолчанию серый)
- UpColor - цвет Open/Close если Open<Close (по умолчанию зеленый)
- DnColor - цвет Open/Close если Open>Close (по умолчанию красный)
- MidColor - Цвет средней линии (High+Low)/2, если Цвет=NONE - линия не рисуется
- Border - рисовать контур Контур hi/low?
- BordColor - Цвет контура
- Trend - true - линия внутри бара от Open до Close
Другие мои работы - VisualTrading, VisualOrders, DigitalFilterTF, Info+Ticks
График отрисовка 4часовых баров на 15ти минутке, со сдвигом iMin=0 минут от 0 часов.
