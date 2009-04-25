Ставь лайки и следи за новостями
DigitalFilterTF - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров: 8296
- 8296
Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Автор:
Дмитрий Яковлев
Библиотека DF.dll для расчета параметров фильтра: Copyright (c) 2005, Sergey Iljukhin, Novosibirsk" mailto:sergey@tibet.ru
Универсальный цифровой фильтр, все параметры фильтра задаются (FATL, SATL, RFTL, RSTL и т.д.)
Смысл - например на 5, 15, 30 минутках, часовике вы увидите одну и туже картину, просчитанную для таймфрейма =TF.
Библиотеку DF.dll поместить в \*trader\MQL4\Libraries\
Внимание! Для работы требуется три дополнительных DLL, содержащих блок математической обработки - bdsp.dll, lapack.dll, mkl_support.dll, которые должны быть установлены в C:\Windows\System32\ или рядом с DF.dll в \MQL4\libraries\
Перед использованием убедитесь, что:
- Установлены пункты "Allow DLL import" и "Confirm DLL function's call" в настройках Options->Expert Advisors;
- В директории C:\Windows\System32\ имеются Bdsp.dll, lapack.dll, mkl_support.dll - вспомогательные математические библиотеки.
В АРХИВЕ DLLS.ZIP
- tf - таймфрейм в минутах... 240 = H4, 60 = H1;
- pr - цена 0-cl,1-op,2-hi,3-lo;
- Preset 0-User,1-FATL,2-SATL,3-RFTL,4-RSTL.
- Ftype - Тип фильтра: 0 - ФНЧ (FATL/SATL/KGLP), 1 - ФВЧ (KGHP);
- 2 - полосовой (RBCI/KGBP), 3 - режекторный (KGBS);
- P1 - Период отсечки P1, бар;
- D1 - Период отсечки переходного процесса D1, бар;
- A1 - Затухание в полосе задержки А1, дБ;
- P2 - Период отсечки P2, бар;
- D2 - Период отсечки переходного процесса D2, бар;
- A2 - Затухание в полосе задержки А2, дБ;
- Ripple - Биения в полосе пропускания, дБ;
- Delay - Задержка, бар.
Для ФНЧ и ФВЧ значения параметров P2, D2, A2 игнорируются.
Условия работы:
- ФНЧ: P1>D1
- ФВЧ: P1<D1
Полосовой и режекторный: D2>P2>P1>D1
