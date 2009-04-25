Автор:

Дмитрий Яковлев

Библиотека DF.dll для расчета параметров фильтра: Copyright (c) 2005, Sergey Iljukhin, Novosibirsk" mailto:sergey@tibet.ru

Универсальный цифровой фильтр, все параметры фильтра задаются (FATL, SATL, RFTL, RSTL и т.д.)

Смысл - например на 5, 15, 30 минутках, часовике вы увидите одну и туже картину, просчитанную для таймфрейма =TF.



Библиотеку DF.dll поместить в \*trader\MQL4\Libraries\

Внимание! Для работы требуется три дополнительных DLL, содержащих блок математической обработки - bdsp.dll, lapack.dll, mkl_support.dll, которые должны быть установлены в C:\Windows\System32\ или рядом с DF.dll в \MQL4\libraries\



Перед использованием убедитесь, что:

Установлены пункты "Allow DLL import" и "Confirm DLL function's call" в настройках Options->Expert Advisors; В директории C:\Windows\System32\ имеются Bdsp.dll, lapack.dll, mkl_support.dll - вспомогательные математические библиотеки.



В АРХИВЕ DLLS.ZIP



tf - таймфрейм в минутах... 240 = H4, 60 = H1;

pr - цена 0-cl,1-op,2-hi,3-lo;

Preset 0-User,1-FATL,2-SATL,3-RFTL,4-RSTL.



Ftype - Тип фильтра: 0 - ФНЧ (FATL/SATL/KGLP), 1 - ФВЧ (KGHP);

2 - полосовой (RBCI/KGBP), 3 - режекторный (KGBS);

P1 - Период отсечки P1, бар;

D1 - Период отсечки переходного процесса D1, бар;

A1 - Затухание в полосе задержки А1, дБ;

P2 - Период отсечки P2, бар;

D2 - Период отсечки переходного процесса D2, бар;

A2 - Затухание в полосе задержки А2, дБ;

Ripple - Биения в полосе пропускания, дБ;

Delay - Задержка, бар.

Для ФНЧ и ФВЧ значения параметров P2, D2, A2 игнорируются.

Условия работы:



ФНЧ: P1>D1

ФВЧ: P1<D1

Полосовой и режекторный: D2>P2>P1>D1



Другие мои работы:

Digital Filters без DLL, Info Ticks, VisualTrading, VisualOrders, ShadowTF, StochasticOnChart, Time.

http://fehu.b13.su/



2 фильтра FATL, SATL tf=60, таймфрейм 5 минут

2 фильтра FATL, SATL tf=60, таймфрейм 15 минут