Индикаторы

DigitalFilterTF - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
8296
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
DF.dll (341 KB)
DigitalFilterTF.mq4 (8.73 KB) просмотр
dlls.zip (1318.02 KB)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор:

Дмитрий Яковлев

Библиотека DF.dll для расчета параметров фильтра: Copyright (c) 2005, Sergey Iljukhin, Novosibirsk" mailto:sergey@tibet.ru

Универсальный цифровой фильтр, все параметры фильтра задаются (FATL, SATL, RFTL, RSTL и т.д.)

Смысл - например на 5, 15, 30 минутках, часовике вы увидите одну и туже картину, просчитанную для таймфрейма =TF.

Библиотеку DF.dll поместить в \*trader\MQL4\Libraries\

Внимание! Для работы требуется три дополнительных DLL, содержащих блок математической обработки - bdsp.dll, lapack.dll, mkl_support.dll, которые должны быть установлены в C:\Windows\System32\ или рядом с DF.dll в \MQL4\libraries\

Перед использованием убедитесь, что:

  1. Установлены пункты "Allow DLL import" и "Confirm DLL function's call" в настройках Options->Expert Advisors;
  2. В директории C:\Windows\System32\ имеются Bdsp.dll, lapack.dll, mkl_support.dll - вспомогательные математические библиотеки.

В АРХИВЕ DLLS.ZIP

Мои параметры (Дмитрий Яковлев):
  • tf - таймфрейм в минутах... 240 = H4, 60 = H1;
  • pr - цена 0-cl,1-op,2-hi,3-lo;
  • Preset 0-User,1-FATL,2-SATL,3-RFTL,4-RSTL.
Описание входных параметров для DF.dll (Sergey Iljukhin, Novosibirsk):
  • Ftype - Тип фильтра: 0 - ФНЧ (FATL/SATL/KGLP), 1 - ФВЧ (KGHP);
  • 2 - полосовой (RBCI/KGBP), 3 - режекторный (KGBS);
  • P1 - Период отсечки P1, бар;
  • D1 - Период отсечки переходного процесса D1, бар;
  • A1 - Затухание в полосе задержки А1, дБ;
  • P2 - Период отсечки P2, бар;
  • D2 - Период отсечки переходного процесса D2, бар;
  • A2 - Затухание в полосе задержки А2, дБ;
  • Ripple - Биения в полосе пропускания, дБ;
  • Delay - Задержка, бар.

Для ФНЧ и ФВЧ значения параметров P2, D2, A2 игнорируются.

Условия работы:

  • ФНЧ: P1>D1
  • ФВЧ: P1<D1

Полосовой и режекторный: D2>P2>P1>D1

Другие мои работы:

Digital Filters без DLL, Info Ticks, VisualTrading, VisualOrders, ShadowTF, StochasticOnChart, Time.

http://fehu.b13.su/

