Обратный отсчет - показывает сколько МИН:СЕК прошло от начала бара и сколько МИН:СЕК до конца бара + информация о балансе+сумма стопов+сумма профитов.

Параметры:

nColor=MediumBlue; Цвет текста

lCountdown=1; Обратный отсчет 1-показывать, 0 - не показывать

lInfo=1; Информация 1-показывать, 0 - не показывать

1п=10.00$ - стоимость 1 пункта 1 лота

бал:2272.60 - текущий баланс

пр.:2272.60(0.00) - баланс в случае срабатывания всех тейк профитов (сумма тейк профитов)

ст.:2272.60(0.00) - баланс в случае срабатывания всех стопов (сумма стопов)

