Индикаторы

Time - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
5526
(3)
Автор:

Дмитрий Яковлев

http://fehu.b13.su/

Обратный отсчет - показывает сколько МИН:СЕК прошло от начала бара и сколько МИН:СЕК до конца бара + информация о балансе+сумма стопов+сумма профитов.

Параметры:

nColor=MediumBlue; Цвет текста
lCountdown=1; Обратный отсчет 1-показывать, 0 - не показывать
lInfo=1; Информация 1-показывать, 0 - не показывать

1п=10.00$ - стоимость 1 пункта 1 лота
бал:2272.60 - текущий баланс
пр.:2272.60(0.00) - баланс в случае срабатывания всех тейк профитов (сумма тейк профитов)
ст.:2272.60(0.00) - баланс в случае срабатывания всех стопов (сумма стопов)

Картинка:

