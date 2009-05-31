Ставь лайки и следи за новостями
Time - индикатор для MetaTrader 4
- 5526
Автор:
Дмитрий Яковлев
http://fehu.b13.su/
Обратный отсчет - показывает сколько МИН:СЕК прошло от начала бара и сколько МИН:СЕК до конца бара + информация о балансе+сумма стопов+сумма профитов.
Параметры:
nColor=MediumBlue; Цвет текста
lCountdown=1; Обратный отсчет 1-показывать, 0 - не показывать
lInfo=1; Информация 1-показывать, 0 - не показывать
1п=10.00$ - стоимость 1 пункта 1 лота
бал:2272.60 - текущий баланс
пр.:2272.60(0.00) - баланс в случае срабатывания всех тейк профитов (сумма тейк профитов)
ст.:2272.60(0.00) - баланс в случае срабатывания всех стопов (сумма стопов)
Картинка:
