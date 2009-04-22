Автор:

Дмитрий Яковлев

Изменение уровней стоп лосса,тейк профита,открытия отложенных ордеров прямо на графике перетаскиванием линий...

Параметры - 3 цвета для уровней цен.

lShowTargets - true - показывать пункты до уровней от текущей цены



Присоединяете советник на график и двигайте цены...

Отмечаете линию цены двойным щелчком, разрешаете торговать без подтверждения и перетаскиваете уровни цен...

Если удалите уровень открытия ордера - выскочит вопрос - "Закрыть ордер?"



Другие мои работы - ShadowTF, VisualOrders, DigitalFilterTF, Info+Ticks



23.04.2009 добавил к линиям стоп и тейк в левой части графика подписи с номерами ордеров

24.04.2009 добавил информацию на линиях стоп и тейк - в скобках (пипсов от открытия/ и сумма профита или потери при срабатывании)

перед скобками - кол-во пипсов от текущей цены









