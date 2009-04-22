Ставь лайки и следи за новостями
VisualTrading - эксперт для MetaTrader 4
14114
Автор:
Дмитрий Яковлев
Изменение уровней стоп лосса,тейк профита,открытия отложенных ордеров прямо на графике перетаскиванием линий...
Параметры - 3 цвета для уровней цен.
lShowTargets - true - показывать пункты до уровней от текущей цены
Присоединяете советник на график и двигайте цены...
Отмечаете линию цены двойным щелчком, разрешаете торговать без подтверждения и перетаскиваете уровни цен...
Если удалите уровень открытия ордера - выскочит вопрос - "Закрыть ордер?"
Другие мои работы - ShadowTF, VisualOrders, DigitalFilterTF, Info+Ticks
23.04.2009 добавил к линиям стоп и тейк в левой части графика подписи с номерами ордеров
24.04.2009 добавил информацию на линиях стоп и тейк - в скобках (пипсов от открытия/ и сумма профита или потери при срабатывании)
перед скобками - кол-во пипсов от текущей цены
