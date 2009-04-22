CodeBaseРазделы
Советники

VisualTrading - эксперт для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
14114
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Автор:

Дмитрий Яковлев

Изменение уровней стоп лосса,тейк профита,открытия отложенных ордеров прямо на графике перетаскиванием линий...

Параметры - 3 цвета для уровней цен.
lShowTargets - true - показывать пункты до уровней от текущей цены

Присоединяете советник на график и двигайте цены...

Отмечаете линию цены двойным щелчком, разрешаете торговать без подтверждения и перетаскиваете уровни цен...

Если удалите уровень открытия ордера - выскочит вопрос - "Закрыть ордер?"

Другие мои работы - ShadowTF, VisualOrders, DigitalFilterTF, Info+Ticks

23.04.2009 добавил к линиям стоп и тейк в левой части графика подписи с номерами ордеров

24.04.2009 добавил информацию на линиях стоп и тейк - в скобках (пипсов от открытия/ и сумма профита или потери при срабатывании)
перед скобками - кол-во пипсов от текущей цены



