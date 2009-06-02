1) Индикатор процентного изменения цены за день акций ММВБ входящих в индекс ММВБ а также текущих курсов продажи покупки рубля

2) Индикатор процентного изменения цены за день американских акций входящих в индекс Dow Jones а также важнейших мировых индексов

В обоих случаях распределил инструменты по секторам для удобства отслеживания падения - роста в сектора в целом