Автор:

Дмитрий Яковлев

http://fehu.b13.su/



Набор цифровых индикаторов для тех, кто торгует по AT&CF (FATL, SATL, RFTL, RSTL, PCCI, RBCI, FTLM, STLM).

На всех таймфреймах показывается одинаковая картинка. Можно менять таймфрейм, но общая картина графиков не изменится.

Параметры:

tf - расчетный старший таймфрейм в минутах (5,15,30,60,240,1440 и т.д.)

pr - цена 0 -close, 1-open, 2-high, 3-low

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Другие работы - VisualOrders, VisualTrading, ShadowTF, DigitalFilterTF, Info+Ticks

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



На картинках : gen_FATL tf=60, gen_SATL tf=60, RBCI tf=30, PCCI tf=30, FTLM tf=30

