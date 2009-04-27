Ставь лайки и следи за новостями
Digital Filters без DLL - индикатор для MetaTrader 4
- 7616
Дмитрий Яковлев
http://fehu.b13.su/
Набор цифровых индикаторов для тех, кто торгует по AT&CF (FATL, SATL, RFTL, RSTL, PCCI, RBCI, FTLM, STLM).
На всех таймфреймах показывается одинаковая картинка. Можно менять таймфрейм, но общая картина графиков не изменится.Для генерирования массивов коэффициентов фильтров использована программа "Генератор цифровых методов", Сергей Ильюхин, Новосибирск, sergey@tibet.ru
Параметры:
- tf - расчетный старший таймфрейм в минутах (5,15,30,60,240,1440 и т.д.)
- pr - цена 0 -close, 1-open, 2-high, 3-low
Другие работы - VisualOrders, VisualTrading, ShadowTF, DigitalFilterTF, Info+Ticks
На картинках : gen_FATL tf=60, gen_SATL tf=60, RBCI tf=30, PCCI tf=30, FTLM tf=30
