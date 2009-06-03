CodeBaseРазделы
Советники

Elli - эксперт для MetaTrader 4

Iurii Tokman | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
4747
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Советник на индикаторах: Ichimoku, ADX.



СимволGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период1 Час (H1) 2009.05.01 00:00 - 2009.06.01 00:00 (2009.05.01 - 2009.06.01)
МодельКонтрольные точки (очень грубый метод, результаты нельзя принимать во внимание)
Баров в истории1500Смоделировано тиков13579Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков13




Начальный депозит50000.00



Чистая прибыль18562.05Общая прибыль27735.39Общий убыток-9173.34
Прибыльность3.02Матожидание выигрыша1546.84

Абсолютная просадка528.97Максимальная просадка7153.84 (10.50%)Относительная просадка10.50% (7153.84)

Всего сделок12Короткие позиции (% выигравших)0 (0.00%)Длинные позиции (% выигравших)12 (58.33%)

Прибыльные сделки (% от всех)7 (58.33%)Убыточные сделки (% от всех)5 (41.67%)
Самая большаяприбыльная сделка4623.00убыточная сделка-1918.70
Средняяприбыльная сделка3962.20убыточная сделка-1834.67
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)2 (8772.53)непрерывных проигрышей (убыток)3 (-5589.82)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)8772.53 (2)непрерывный убыток (число проигрышей)-5589.82 (3)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш2
Percent Change Percent Change

Индикатор процентного изменения цены за день некоторых акций и индексов

WPROnChart WPROnChart

Стандартный WPR, но не в отдельном окне а в окне ценового графика

Индикатор Cronex T Taichi GF Индикатор Cronex T Taichi GF

Модификация индикатора Cronex Taichi.

СLOSE_ALL_MAGIK СLOSE_ALL_MAGIK

Закрывает позиции и удаляет отложенные ордера при достижении заданных уровней прибыли или убытков.