Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Elli - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4747
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник на индикаторах: Ichimoku, ADX.
|Символ
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Период
|1 Час (H1) 2009.05.01 00:00 - 2009.06.01 00:00 (2009.05.01 - 2009.06.01)
|Модель
|Контрольные точки (очень грубый метод, результаты нельзя принимать во внимание)
|Баров в истории
|1500
|Смоделировано тиков
|13579
|Качество моделирования
|n/a
|Ошибки рассогласования графиков
|13
|Начальный депозит
|50000.00
|Чистая прибыль
|18562.05
|Общая прибыль
|27735.39
|Общий убыток
|-9173.34
|Прибыльность
|3.02
|Матожидание выигрыша
|1546.84
|Абсолютная просадка
|528.97
|Максимальная просадка
|7153.84 (10.50%)
|Относительная просадка
|10.50% (7153.84)
|Всего сделок
|12
|Короткие позиции (% выигравших)
|0 (0.00%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|12 (58.33%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|7 (58.33%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|5 (41.67%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|4623.00
|убыточная сделка
|-1918.70
|Средняя
|прибыльная сделка
|3962.20
|убыточная сделка
|-1834.67
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|2 (8772.53)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|3 (-5589.82)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|8772.53 (2)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-5589.82 (3)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|2
|непрерывный проигрыш
|2
Percent Change
Индикатор процентного изменения цены за день некоторых акций и индексовWPROnChart
Стандартный WPR, но не в отдельном окне а в окне ценового графика
Индикатор Cronex T Taichi GF
Модификация индикатора Cronex Taichi.СLOSE_ALL_MAGIK
Закрывает позиции и удаляет отложенные ордера при достижении заданных уровней прибыли или убытков.