Автор:





Дмитрий Яковлев



Описание:

На графике отображает сделки по истории и текущие открытые позиции,стрелочками где открыта/закрыта, и линией от открытия до закрытия

Не зависит от таймфрейма и от инструмента.

Несколько лет назад написал для себя, глядя на прогон стратегии в тестере с включенной визуализацией. Может кому пригодится.

Наглядно видно когда были сделки с прибылью, когда с убытком, чтоб не забывать своих ошибок.

Показываюется текущие открытые сделки.

Стрелка вправо (открытие) - зеленая - открыт BUY, красным - SELL.

Стрелка влево (закрывающая) - зеленая, значит эта сделка в профите, красная - сделка в убытке.

Линия от открытия до закрытия - если зеленая - профит, красная - убыток.

Сверху экрана - текущее серверное время, Плечо, Спрэд.

Также показываются текущие свободные средства, суммарно прибыль-убыток=общ.результат

Параметры:

ModeProf = 1 или 2 ---- показывать прибыль/убыток сверху экрана = 2, возле текущей цены = 1

Type = 0 все, 1 - только Buy, -1 - только Sell

CurOrders = true - показывать открытые ордеры



lblSize = 1/2/3/4 - размер ценовой метки возле открытия/закрытия

HistOrders = true - показывать историю, закрытые ордеры



ShowProfits = true/false - показывать на графике результат сделки в пипсах (долларах)

ShiftProfits - сдвиг в пипсах - минус - ниже нижнего значения бара, плюс - выше высшего значения, 0 - расчет программой

lShowTargets - true - показывать расстояния до TakeProfit, StopLoss, и до отложенных ордеров

Другие мои работы - ShadowTF, VisualTrading, DigitalFilterTF, Info+Ticks



24.04.2009 добавил информацию на линиях стоп и тейк - в скобках (пипсов от открытия/ и сумма профита или потери при срабатывании)

перед скобками - кол-во пипсов от текущей цены



