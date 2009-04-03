Ставь лайки и следи за новостями
VisualOrders - индикатор для MetaTrader 4
14318
Автор:
Дмитрий Яковлев
Описание:
На графике отображает сделки по истории и текущие открытые позиции,стрелочками где открыта/закрыта, и линией от открытия до закрытия
Не зависит от таймфрейма и от инструмента.
Несколько лет назад написал для себя, глядя на прогон стратегии в тестере с включенной визуализацией. Может кому пригодится.
Наглядно видно когда были сделки с прибылью, когда с убытком, чтоб не забывать своих ошибок.
Показываюется текущие открытые сделки.
Стрелка вправо (открытие) - зеленая - открыт BUY, красным - SELL.
Стрелка влево (закрывающая) - зеленая, значит эта сделка в профите, красная - сделка в убытке.
Линия от открытия до закрытия - если зеленая - профит, красная - убыток.
Сверху экрана - текущее серверное время, Плечо, Спрэд.
Также показываются текущие свободные средства, суммарно прибыль-убыток=общ.результат
Параметры:
ModeProf = 1 или 2 ---- показывать прибыль/убыток сверху экрана = 2, возле текущей цены = 1
Type = 0 все, 1 - только Buy, -1 - только Sell
CurOrders = true - показывать открытые ордеры
lblSize = 1/2/3/4 - размер ценовой метки возле открытия/закрытия
HistOrders = true - показывать историю, закрытые ордеры
ShowProfits = true/false - показывать на графике результат сделки в пипсах (долларах)
ShiftProfits - сдвиг в пипсах - минус - ниже нижнего значения бара, плюс - выше высшего значения, 0 - расчет программой
lShowTargets - true - показывать расстояния до TakeProfit, StopLoss, и до отложенных ордеров
Другие мои работы - ShadowTF, VisualTrading, DigitalFilterTF, Info+Ticks
24.04.2009 добавил информацию на линиях стоп и тейк - в скобках (пипсов от открытия/ и сумма профита или потери при срабатывании)
перед скобками - кол-во пипсов от текущей цены
