CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

VisualOrders - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
14318
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор:


Дмитрий Яковлев


Описание:

На графике отображает сделки по истории и текущие открытые позиции,стрелочками где открыта/закрыта, и линией от открытия до закрытия
Не зависит от таймфрейма и от инструмента.
Несколько лет назад написал для себя, глядя на прогон стратегии в тестере с включенной визуализацией. Может кому пригодится.
Наглядно видно когда были сделки с прибылью, когда с убытком, чтоб не забывать своих ошибок.
Показываюется текущие открытые сделки.

Стрелка вправо (открытие) - зеленая - открыт BUY, красным - SELL.
Стрелка влево (закрывающая) - зеленая, значит эта сделка в профите, красная - сделка в убытке.
Линия от открытия до закрытия - если зеленая - профит, красная - убыток.

Сверху экрана - текущее серверное время, Плечо, Спрэд.
Также показываются текущие свободные средства, суммарно прибыль-убыток=общ.результат

Параметры:

ModeProf  =   1 или 2 ---- показывать прибыль/убыток сверху экрана = 2, возле текущей цены = 1
Type = 0 все, 1 - только Buy, -1 - только Sell
CurOrders  =  true - показывать открытые ордеры

lblSize  =  1/2/3/4 - размер ценовой метки возле открытия/закрытия
HistOrders  =  true - показывать историю, закрытые ордеры

ShowProfits = true/false - показывать на графике результат сделки в пипсах (долларах)
ShiftProfits  - сдвиг в пипсах  - минус - ниже нижнего значения бара, плюс - выше высшего значения, 0 - расчет программой

lShowTargets - true - показывать расстояния до TakeProfit, StopLoss, и до отложенных ордеров

Другие мои работы - ShadowTF, VisualTrading, DigitalFilterTF, Info+Ticks

24.04.2009 добавил информацию на линиях стоп и тейк - в скобках (пипсов от открытия/ и сумма профита или потери при срабатывании)
перед скобками - кол-во пипсов от текущей цены

Примеры к библиотеке "Украшение индикаторов" Примеры к библиотеке "Украшение индикаторов"

Примеры использования библиотеки

Украшение индикаторов Украшение индикаторов

Библиотека для автоматизации раскрашивания индикаторов по направлению, экстремумам, пересечениям и уровням

iBalans iBalans

Отображает кривую баланса с выделением "вклада" текущего инструмента в общий баланс.

Индикатор Polarized_Fractal_Efficiency. Индикатор Polarized_Fractal_Efficiency.

Индикатор Polarized_Fractal_Efficiency.