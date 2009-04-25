Ставь лайки и следи за новостями
Info+Ticks - индикатор для MetaTrader 4
- 7383
Автор:
Дмитрий Яковлев (Info)
Rosh (Ticks)
Удобный индикатор Ticks от Rosh скрещенный с моим маленьким индикатором.
Главным образом для расчета размера лота в зависимости от процента риска с учетом изменчивой ситуации.
Также динамически расчитывает тейк профит и стоп лосс если они явно не указаны (если = 0)
Размер лота расчитывается исходя из размера стоп лосса и текущих возможностей депозита.
Например депозит 1000$, при сделке вы можете рискнуть потерять 10$ - то есть = 100$,
размер лота будет рассчитан исходя из того чтобы, если сработает стоп, то будет потеряно 100$ (10%)
ПАРАМЕТРЫ:
Параметры Ticks:
MaxDrawTicks=500;
Параметры Info:
Цвет текста:
cColor=Green;
Для расчета лота:
mini_forex=0; 1 - мини форекс - лоты от 0.01
period=300; период минут для расчета стопа и тейк профита если они не указаны
RiskPercent=25; % от свободной маржи которой готовы рискнуть
TP=0; тейк профит - если 0 - то расчет программно
SL=0; стоп - если 0 то расчет программно
Производится расчет High и Low за период от текущего момента и за period
SL устанавливается в High-Low
TP = SL/2
Информация на графике:
TakeProfit: пунктов
StopLoss: пунктов
FreeMargin: $
RiskPercent: % риска (сумма в $)
lot N% risk: лот для открытия с учетом заданного риска
lot 100% risk: лот при 100% риска
сред hi-lo: среднее значение hi/lo за period
сред op-cl: среднее открытие/закрытие за period
Другие мои работы - ShadowTF, VisualOrders, VisualTrading, DigitalFilterTF
при mini_forex=0
При mini_forex=1
Для 5 знаковлиния отклонения цены от первоначальной заданной
рисует линии отступа от первоночально заданной точки
Универсальный цифровой фильтр.AntiAlligator
Индикатор AntiAlligator показывает входы в рынок при торговле против тренда.