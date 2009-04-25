CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Info+Ticks - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
7383
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор:

Дмитрий Яковлев (Info)
Rosh (Ticks)

Удобный индикатор Ticks от Rosh скрещенный с моим маленьким индикатором.
Главным образом для расчета размера лота в зависимости от процента риска с учетом изменчивой ситуации.
Также динамически расчитывает тейк профит и стоп лосс если они явно не указаны (если = 0)
Размер лота расчитывается исходя из размера стоп лосса и текущих возможностей депозита.
Например депозит 1000$, при сделке вы можете рискнуть потерять 10$ - то есть = 100$,
размер лота будет рассчитан исходя из того чтобы, если сработает стоп, то будет потеряно 100$ (10%)

ПАРАМЕТРЫ:

Параметры Ticks:
MaxDrawTicks=500;

Параметры Info:
Цвет текста:
cColor=Green;
Для расчета лота:
mini_forex=0; 1 -  мини форекс - лоты от 0.01
period=300; период минут для расчета стопа и тейк профита если они не указаны
RiskPercent=25; % от свободной маржи которой готовы рискнуть
TP=0; тейк профит - если 0 - то расчет программно
SL=0; стоп - если 0 то расчет программно

Производится расчет High и Low за период от текущего момента и за period
SL устанавливается в High-Low
TP = SL/2

Информация на графике:
TakeProfit: пунктов
StopLoss: пунктов
FreeMargin: $
RiskPercent: % риска (сумма в $)

lot N% risk: лот для открытия с учетом заданного риска
lot 100% risk: лот при 100% риска
сред hi-lo: среднее значение hi/lo за period
сред op-cl: среднее открытие/закрытие за period

Другие мои работы - ShadowTF, VisualOrders, VisualTrading, DigitalFilterTF

при mini_forex=0


При mini_forex=1


HlopMaster 2.1 HlopMaster 2.1

Для 5 знаков

линия отклонения цены от первоначальной заданной линия отклонения цены от первоначальной заданной

рисует линии отступа от первоночально заданной точки

DigitalFilterTF DigitalFilterTF

Универсальный цифровой фильтр.

AntiAlligator AntiAlligator

Индикатор AntiAlligator показывает входы в рынок при торговле против тренда.