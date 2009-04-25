Автор:

Дмитрий Яковлев (Info)

Rosh (Ticks)



Удобный индикатор Ticks от Rosh скрещенный с моим маленьким индикатором.

Главным образом для расчета размера лота в зависимости от процента риска с учетом изменчивой ситуации.

Также динамически расчитывает тейк профит и стоп лосс если они явно не указаны (если = 0)

Размер лота расчитывается исходя из размера стоп лосса и текущих возможностей депозита.

Например депозит 1000$, при сделке вы можете рискнуть потерять 10$ - то есть = 100$,

размер лота будет рассчитан исходя из того чтобы, если сработает стоп, то будет потеряно 100$ (10%)



ПАРАМЕТРЫ:



Параметры Ticks:

MaxDrawTicks=500;

Параметры Info:

Цвет текста:

cColor=Green;

Для расчета лота:

mini_forex=0; 1 - мини форекс - лоты от 0.01

period=300; период минут для расчета стопа и тейк профита если они не указаны

RiskPercent=25; % от свободной маржи которой готовы рискнуть

TP=0; тейк профит - если 0 - то расчет программно

SL=0; стоп - если 0 то расчет программно



Производится расчет High и Low за период от текущего момента и за period

SL устанавливается в High-Low

TP = SL/2



Информация на графике:

TakeProfit: пунктов

StopLoss: пунктов

FreeMargin: $

RiskPercent: % риска (сумма в $)

lot N% risk: лот для открытия с учетом заданного риска

lot 100% risk: лот при 100% риска

сред hi-lo: среднее значение hi/lo за period

сред op-cl: среднее открытие/закрытие за period



Другие мои работы - ShadowTF, VisualOrders, VisualTrading, DigitalFilterTF



при mini_forex=0





При mini_forex=1



