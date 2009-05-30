



Автор:

Дмитрий Яковлев

Стандартный стохастик, но не в отдельном окне а в окне ценового графика



Параметры:

Стандартные параметры стохастика:



int KPeriod=5;

int DPeriod=3;

int Slowing=3;

Дополнительно:



int MA=50; - период средней - 50% линия.

int Scale=100; - вертикальный масштаб прорисовки в %

int ShowLevels=1; прорисовка уровней 20%,50%,80%...если 0 - не рисовать

int ShowExtremums=1; отметка экстремумов на графике 1-показывать,0-нет

