Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
StochasticOnChart - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8022
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор:
Дмитрий Яковлев
Стандартный стохастик, но не в отдельном окне а в окне ценового графика
Параметры:
Стандартные параметры стохастика:
int KPeriod=5;
int DPeriod=3;
int Slowing=3;
Дополнительно:
int MA=50; - период средней - 50% линия.
int Scale=100; - вертикальный масштаб прорисовки в %
int ShowLevels=1; прорисовка уровней 20%,50%,80%...если 0 - не рисовать
int ShowExtremums=1; отметка экстремумов на графике 1-показывать,0-нет
Напишу под заказ индикатор,советник, переделаю имеющийся.
Другие мои работы:
Digital Filters схч DLL, DigitalFilterTF, Info+Ticks, VisualTrading, VisualOrders, ShadowTF, Time
Картинка:
MacdACSignals
Сигнальный индикатор на основе стандартных индикаторов Macd и АС.JS_SISTEM_2
Эксперт работает на основе индекаторов МА, ОsМа, RVi