Индикаторы

StochasticOnChart - индикатор для MetaTrader 4

Автор:

Дмитрий Яковлев

Стандартный стохастик, но не в отдельном окне а в окне ценового графика

Параметры:

Стандартные параметры стохастика:

int KPeriod=5;
int DPeriod=3;
int Slowing=3;

Дополнительно:


int MA=50; - период средней - 50% линия.
int Scale=100; - вертикальный масштаб прорисовки в %
int ShowLevels=1; прорисовка уровней 20%,50%,80%...если 0 - не рисовать
int ShowExtremums=1; отметка экстремумов на графике 1-показывать,0-нет

