Автор: Hurricane

Сигнальный индикатор на основе стандартных индикаторов Macd и АС.

Идея индикатора следующая. Если появился сигнал от индикатора Macd, проверить не было ли max 5 баров назад сигнала от индикатора АС, если был - рисуем стрелку.