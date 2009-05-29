CodeBaseРазделы
MacdACSignals - индикатор для MetaTrader 4

Автор: Hurricane

Сигнальный индикатор на основе стандартных индикаторов Macd и АС.

Идея индикатора следующая. Если появился сигнал от индикатора Macd, проверить не было ли max 5 баров назад сигнала от индикатора АС, если был - рисуем стрелку.

