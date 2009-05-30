МТ4 имеет 3 способа оповестить трейдера о событиях на рынке: звуки, мыло, файл.

Но при создании Сигнала с вызовом файла (программы) в МТ4 есть баг: нельзя передать аргумент. Я поднимал этот вопрос на форуме МТ не раз, но в ответ только недопонимание - Оповещалка

Я написал собственный индикатор тогда...

Предлагаю метод оповещения, который используется антивирусами, плеерами, программами общения и т.п.





















(Я вставил не все... там есть из чего выбрать :) )





Индикатор использует Горизонтальную линию для цен и Вертикальную линию для времени. По аналогии Сигналов в МТ. Но для различия направлений движений используются цвета этих линий.



Цвета Горизонтальной линии (цена):

HLine_small_BID = CornflowerBlue - цена < BID

HLine_big_BID = SkyBlue - цена > BID

HLine_small_ASK = Coral - цена < ASK

HLine_big_ASK = LightCoral - цена > ASK



Цвета Вертикальной линии (время):

VLine = Orchid - когда нужно оповещение на 1 мин

VLine_big = HotPink - после преодоление линии сообщени будут появлятся постоянно



Другие параметры:

TimeOut = 15 - количество секунд до исчезания окна

Snarl_Title = "MetaTrader" - название окошка

Snarl_CMD = "\"c:\\program files\\full phat\\snarl\\snarl_cmd.exe\"" - путь к файлу программы



Пример на графике:





Для установки нужно:

* Скачать индикатор и кинуть его в папку ...МТ4\experts\indicators\

* Скачать SNARL c http://www.fullphat.net/ и настроить по вкусу

* Скачать SNARL_CMD http://tlhan-ghun.de/?q=node/59 и распаковать (параметр Snarl_CMD указывает на этот файл)

После наложения индикатора на график нужно в его настройках поставить галку "Разрешить импорт DLL".





Обновление от 01.06.2009:

Я подправил код: теперь сообщение вызываются после истечении TimeOut и в конец описании линии добавляется время последнего вызова, но в самом сообщении оно не выводится