Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
JS_SISTEM_2 - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10649
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Эксперт работает на основе индекаторов МА, ОsМа, RVi
Новая версия эксперта JS_SISTEM исравлены ошибки
стратегия:
Таймфрейм 30м торгуемая пара EURUSD
индекаторы МА с пер.55, 89, 144, ОsМа пер. 13, 55, 21, RVi пер.55
сигнал к покупке
МА с пер.55 и МА с пер. 89 пересекают с низу в верх МА с пер.144
RVi с пер.55 пересекает уровень 0.05 с низу в верх
ОsМа больше 0.0
сигнал к продаже в зеркальном отражении
Используется трал по теням свечей
для улутшения эксперта обращайтесь js_sergey@list.
Гистограмма объемов другая интерпретация
Гистограмма объемов по вертикалиPrecipice
Советник рандомно моделирует решение типовой вероятностной задачи "На краю пропасти."
MacdACSignals
Сигнальный индикатор на основе стандартных индикаторов Macd и АС.StochasticOnChart
Стандартный стохастик на ценовом графике