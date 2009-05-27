Эксперт работает на основе индекаторов МА, ОsМа, RVi

Новая версия эксперта JS_SISTEM исравлены ошибки

стратегия:

Таймфрейм 30м торгуемая пара EURUSD

индекаторы МА с пер.55, 89, 144, ОsМа пер. 13, 55, 21, RVi пер.55

сигнал к покупке

МА с пер.55 и МА с пер. 89 пересекают с низу в верх МА с пер.144

RVi с пер.55 пересекает уровень 0.05 с низу в верх

ОsМа больше 0.0

сигнал к продаже в зеркальном отражении

Используется трал по теням свечей

для улутшения эксперта обращайтесь js_sergey@list.