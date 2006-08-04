CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Hull Trend - индикатор для MetaTrader 4

Collector | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
7823
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Hull Trend.


Hull Trend

b-clock b-clock

Индикатор b-clock.

iMirror iMirror

Отображает график цены перевернутым по вертикали.

iLRegressionBands iLRegressionBands

Полосы линейной регрессии

FX Sniper's T3 CCI FX Sniper's T3 CCI

Индикатор FX Sniper's T3 CCI.